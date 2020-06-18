“حلقة النار” في زمن جائحة كورونا… أول كسوف لعام 2020

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سيشهد العالم أول كسوف في سنة 2020، ما يجعله يصادف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتحمل الظاهرة اسم “حلقة النار”، وسيشاهدها الأرضيون في شكل متوهج وضيق، حسب زاوية المشاهدة من الأرض، يومي 20 و21 حزيران.

ويحدث كسوف حلقي عندما يكون القمر بعيداً جداً عن الأرض بحيث لا يستطيع إخفاء الشمس بالكامل، لذا يترك دائرة ساطعة حوله.

وسيكون الكسوف الحلقي الكامل مرئياً من أجزاء من أفريقيا وآسيا، بينها دول في العالم العربي.

وقالت وكالة “ناسا” الأميركية إنّ شريطاً ضيقاً من أفريقيا إلى المحيط الهادئ سيرى القمر أمام الشمس، بينما سيحجب القمر 99.4% من الشمس في ذروته في شمال الهند، بحيث لا يمكن رؤية سوى حلقة ساطعة.

ويعرض موقع “ناسا”، عبر هذا الرابط، مسار الكسوف على خريطة تفاعلية، ويمكن النقر على دولتك من أجل معرفة إمكانية وشكل رؤية الظاهرة.

إليكم الرابط لمشاهدة مسار الكسوف