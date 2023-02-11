السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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حيتان نافقة على شواطئ قبرص.. ما علاقة الزلزال بهذه الكارثة ؟

منذ 53 دقيقة
نفوق حيتان- أرشيفية

نفوق حيتان- أرشيفية

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أعلنت السلطات، الجمعة، أن المياه جرفت عددا من الحيتان النافقة إلى الشواطئ في شمال قبرص، ويُحتمل أنها تأثرت بالهزات الأرضية العنيفة في تركيا وسوريا المجاورتين هذا الأسبوع.

وذكرت إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص أن 6 مما يطلق عليها الحيتان المنقارية عُثر عليها نافقة، الجمعة، فيما عُثر على 4 حيتان 3 منها على قيد الحياة، الخميس.

المياه جرفت عددا من الحيتان النافقة إلى الشواطئ في شمال قبرص

المياه جرفت عددا من الحيتان النافقة إلى الشواطئ في شمال قبرص

وقالت الإدارة في بيان إن الحيتان الثلاثة الحية التي عُثر عليها، الخميس، أُعيدت إلى البحر.

وأضافت أن من غير الواضح إن كانت مجموعة الحيتان النافقة التي عُثر عليها، الجمعة، تشمل حيتانا من التي عُثر عليها، الخميس، وأُعيدت إلى البحر.

وقال يانيس إيوانو من إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية لمحطة سيغما التلفزيونية: “تملك هذه الحيوانات نظاما لتحديد المواقع بصدى الصوت ويتأثر بالضوضاء البحرية”.

وعُثر على الحيتان في جزء صغير نسبيا من ساحل قبرص الشمالي الخاضع لسيطرة حكومة الجزيرة المعترف بها دوليا.

وتسيطر دولة قبرص التركية الانفصالية على جزء أطول من هذا الساحل.

وشعر السكان في جزيرة قبرص بالزلزال العنيف الذي ضربا تركيا وسوريا وتسبب في مقتل عشرات الآلاف.

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