الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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خاصية جديدة في تصنيع هواتف آيفون 15

منذ 38 دقيقة
آيفون 15

آيفون 15

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تخطط الشركة العملاقة ابل لإضافة على الجيل الجديد من هواتها الذكية آيفون 15 معالج تتفوق قدراته على تلك التي كانت موجودة سابقًا.

ستزود الشركة هاتفها الجديد بهذه الميزة وفقًا لإتفاق أجرته مع الشركة التي تصنع لها الرقائق الإلكترونية وهي الشركة التايوانية “تي أس أم سي” حيث ستحصل على أحدث وأسرع الرقائق.

وبحسب ما ذكره موقع “ذا إنفورميشن”، من المتوقع أن يحتوي هاتف ايفون 15، الذي من الممكن أن يصدر الشهر المقبل، على هذه الشرائح التي ستنافس بها الشركة سامسونغ، هواوي وغيرها من العلامات.

ومن الممكن أن تدخل هذه الميزة الجديدة في التصنيع في الكومبيوتر الخاص بالعلامة العريقة ابل حتى أنّ الشركة المصنعة وبسبب العدد الكثيف الذي تنتجه، ستتحمل كافة الأخطاء أو العيوب التي من الممكن أن تظهر على هذه الرقائق.

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