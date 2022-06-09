خاصية جديدة من “تيك توك” لتذكير المستخدمين بأخذ فترات راحة

طرحت منصة TikTok المزيد من عناصر التحكم في وقت الشاشة لمساعدة المستخدمين على إدارة مقدار الوقت الذي يقومون بقضائه على التطبيق، فتضيف الشركة لوحة تحكم جديدة داخل التطبيق من شأنها أن تتابع المدة التي يقضيها الأشخاص في التطبيق.

ستعرض لوحة التحكم إحصاءات مثل مقدار الوقت الذي تقضيه في التطبيق وعدد المرات التي قمت بفتح التطبيق فيها. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو TikTok الآن من تعيين حدود زمنية للشاشة إلى متى يمكنهم استخدام التطبيق في أي جلسة.

في السابق، قدم التطبيق عناصر تحكم في وقت الشاشة تنتهي بعد حد يومي معين. ولكن مع الإعداد الجديد، يمكن للمستخدمين اختيار جعل التطبيق يذكرهم “بأخذ قسط من الراحة” إذا كانوا قد فتحوه لفترة طويلة من الوقت.

من الجدير بالذكر أن TikTok تقول الآن إنها تفرض قيودًا إضافية على وقت الشاشة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا. سيشاهد المراهقون الآن “مطالبات رقمية للرفاهية” الأسبوعية وسيحصلون على تذكيرات إضافية بوقت الشاشة عندما يقضون أكثر من 100 دقيقة في التطبيق في يوم واحد.

يشار إلى أن التطبيق الصيني الشهير يوظف الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم من خلال تفاعلاتهم مع المحتوى، وعرض موجز محتوى مخصص لكل مستخدم. يحتوي تيك توك على خوارزمية يعالجون فيها تفضيلات المستخدم بناءً على مقاطع الفيديو التي “تعجبهم” والتعليق عليها وكذلك المدة التي يشاهدون فيها الفيديو. بالمقارنة مع خوارزميات المستهلك التقليدية مثل خوارزميات يوتيوب ونتفليكس مع قائمة مقاطع الفيديو الموصى بها، يفسر تيك توك التفضيلات الفردية للمستخدم ويوفر المحتوى الذي قد يستمتع به.