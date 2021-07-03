خاصية جديدة من فيسبوك لمحاربة أفكار "التطرف"

في خطوة لمحاربة الأخبار المتطرفة، أعلنت شركة فيسبوك عن البدء باختبار خاصية تنبيهات جديدة لسؤال المستخدمين عما إذا كانوا يرصدون أي مؤشرات إلى ميول متطرفة تظهر لدى أصدقائهم.

وأوضح الناطق باسم فيسبوك أندي ستون في تغريدة عبر تويتر، أن الشبكة الاجتماعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة التطرف العنيف.

وترمي خاصية “ريدايركت إينيشياتيف” بحسب فيسبوك إلى توجيه الأشخاص الذين يستخدمون مصطلحات للبحث متصلة بالكراهية أو العنف إلى موارد أو مجموعات للتربية أو التوعية.

ولفتت فيسبوك إلى أن عمليات البحث المتصلة بالحركات المنادية بمبدأ تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة تحيل إلى مجموعة “لايف أفتر هايت” (الحياة بعد الكراهية) الساعية لمساعدة الأشخاص على ترك مجموعات اليمين المتطرف، خصوصا تلك المنادية بتفوق البيض.

وتظهر لقطة شاشة نُشرت عبر تويتر لهذه التنبيهات، رسائل تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يخشون من اعتناق أحد معارفهم الفكر المتطرف أو ما إذا كانوا شخصيا قد تعرضوا لمحتويات متطرفة.

ويمكن لهؤلاء عندها الضغط على رابط بهدف “طلب المساعدة” أو إغلاق النافذة المنبثقة لهذه المضامين.

وقال الجمهوري في ولاية فيرجينيا نيكولاس فريتاس الذي تشارك إحدى هذه التنبيهات عبر تويتر “أنا قلق للغاية من أن بعض اليساريين التكنوقراط يعملون على إيجاد بيئة يتم فيها إسكات الناس أو حظرهم لمجرد أنهم تلفظوا بشي لا تحبه الشرطة الفكرية.

وتواجه فيسبوك وسائر الشبكات الاجتماعية ضغوطا للحد من انتشار الأخبار الكاذبة التي قد تدفع إلى العنف.

وعززت الشبكة العملاقة أخيرا أدواتها التلقائية لمساعدة المشرفين على المجموعات الساعين للحفاظ على سلامة النقاشات.

وتتحقق الأدوات التلقائية في فيسبوك من المنشورات في المجموعات وشرائط الأخبار التي تنتهك قواعد المنصة على صعيد المحتويات المسموح بنشرها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، جمّدت فيسبوك حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعامين بسبب تشجيعه أنصاره على الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 في واشنطن.