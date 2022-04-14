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خاصية جديدة من واتساب تستهدف المدارس وأماكن العمل

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 9:43 مساءً
تطبيق واتساب

تطبيق واتساب

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تختبر “واتساب” التي تملكها شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الخميس خاصية جديدة أطلقت عليها وصف (مجتمعات) تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.

“ويل كاثكارت” رئيس واتساب أفاد بأنّ الخاصية ستجمع المجموعات، التي تضم بحد أقصى 256 مستخدما، تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الآلاف.

وأضاف في مقابلة مع رويترز أنها “مخصصة للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك وتقوم باتصال خاص” مشيرا إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل سلاك أو ميكروسوفت تيمز.

هذا وأشار الى أنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية لكنه لم يستبعد توفير “ميزات خاصة للمؤسسات” في المستقبل.

وقالت خدمة التراسل، المشفرة بين المرسل والمستقبل ولديها نحو ملياري مستخدم، إن ميزة المجتمعات ستكون مشفرة أيضا من الطرفين.

من جهته، ذكر “مارك زكربيرج” الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في تدوينة اليوم الخميس أن (مجتمعات) ستعمل خلال الأشهر القادمة. وأضاف أن ميتا ستنشئ ميزات تراسل مجتمعية لفيسبوك وماسنجر وإنستجرام.

    المصدر :
  • رويترز

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