خاصية مميزة لمستخدمي تطبيق يوتيوب "بريميوم" على أندرويد

أضافت منصة يوتيوب وظيفة جديدة إلى صفحة الميزات التجريبية، إذ سيُسمح الآن لبعض المستخدمين المتميزين بالتكبير بإيماءة للنظر عن قرب إلى جزء من الفيديو.

تختلف ميزة التكبير التصغير عن الإيماءة التي تسمح لجميع المستخدمين، سواء كانوا يدفعون أم لا، بملء الشاشة بضغطة واحدة. وتتوفر الميزة الجديدة فقط على تطبيق YouTube لنظام أندرويد في قائمة مزايا Premium ضمن إعدادات الملف الشخصي.

تتوفر ميزة Pinch-to-zoom للعرض التوضيحي حتى 1 سبتمبر. بعد ذلك، نتوقع أن تقدم منصة الفيديو الميزة رسميًا أو تكشف عن تاريخ إطلاق لاحق إذا كانت هناك أية مشكلات تتعلق بالوظيفة.

لا توجد معلومات حول ما إذا كان سيتم توفير الميزة للمستخدمين الذين لا يدفعون ام لا.