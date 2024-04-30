خبراء: البرمجية الخبيثة الجديدة تتخفى وراء تحديث مزيف لمتصفح غوغل كروم

الاحتيال الرقمي في ارتفاع.. فكيف نحمي حساباتنا من القرصنة؟

أصدرت شركة هولندية لأمن المعلومات تحذيرا من إمكانية تعرض الحسابات المصرفية لمستخدمي هواتف أندرويد للقرصنة.

وقالت الشركة إن البرمجية الخبيثة الجديدة تتخفى وراء تحديث مزيف لمتصفح “غوغل كروم” الأكثر انتشارا.

وأوضحت أنه بمجرد تثبيته يتحول التطبيق إلى برمجية خبيثة قادرة على جمع البيانات الشخصية للمستخدم والسماح للمهاجمين بالتحكم في الهاتف عن بعد.

في هذا الصدد، كشف الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات شغالي جعفر، في حديثه لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن “هذه البرمجية ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة”.

وأضاف: “لماذا استغل المهاجمون أندرويد؟ لأن بلاي ستور يعتمد على التحقق الآلي من التطبيقات المنشورة عنده، وبالتالي سهولة طرح البرمجيات الخبيثة.. وهنا الفرق مع أبل ستور، الذي يعتمد على التحقق اليدوي من كل تطبيق منشور عنده”.

وتابع: “يجب أن يتحلى المستخدمون بثقافة أمن المعلومات ويعرفون متى يجب تنصيب أي تطبيق ولأي غرض”.

وشدد جعفر على ضرورة التحقق دائما من مصدر كل تطبيق أو تحديث قبل تنزيله.