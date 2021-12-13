خبراء: الثوران البركاني في لا بالما الأطول خلال الـ500 عام الماضية

أشار خبراء إلى أن الثوران البركاني في جزيرة لا بالما الإسبانية الذي أرسل أنهاراً من الحمم المنصهرة على منحدرات بركان لا كومبري لقرابة ثلاثة أشهر، هو الأطول على الجزيرة منذ بدء تسجيل البراكين في عام 1500.

وبدأ الثوران يوم 19 أيلول، وقال ستافروس ميليتليدس من المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، إنه أطول من أي ثوران في لا بالما، منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 500 سنة.

وكانت الحمم البركانية المنصهرة التي تضيء سماء الليل مدمرة. وقال برنامج كوبرنيكوس لرصد الكوارث، إن تدفقات الحمم حطمت أو دمرت 2650 مبنى على الأقل، وتسببت في إجلاء آلاف الأشخاص من بيوتهم في الجزيرة وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.