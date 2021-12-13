الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 14 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خبراء: الثوران البركاني في لا بالما الأطول خلال الـ500 عام الماضية

منذ 16 ساعة
الثوران البركاني في لا بالما

الثوران البركاني في لا بالما

A A A
طباعة المقال

أشار خبراء إلى أن الثوران البركاني في جزيرة لا بالما الإسبانية الذي أرسل أنهاراً من الحمم المنصهرة على منحدرات بركان لا كومبري لقرابة ثلاثة أشهر، هو الأطول على الجزيرة منذ بدء تسجيل البراكين في عام 1500.

وبدأ الثوران يوم 19 أيلول، وقال ستافروس ميليتليدس من المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، إنه أطول من أي ثوران في لا بالما، منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 500 سنة.

وكانت الحمم البركانية المنصهرة التي تضيء سماء الليل مدمرة. وقال برنامج كوبرنيكوس لرصد الكوارث، إن تدفقات الحمم حطمت أو دمرت 2650 مبنى على الأقل، وتسببت في إجلاء آلاف الأشخاص من بيوتهم في الجزيرة وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تطبيق انستغرام
    ميزة جديدة تظهر في “إنستغرام” لتذكير الناس بأفضل منشوراتهم
    أجهزة قد تحدث نقلة نوعية في عالم الحواسب
    شركة تويوتا
    تويوتا تجعلك تدفع لتشغيل سيارتك عن بعد بمفاتيحك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلق مجدداً
    اللواء ابراهيم
    اللواء ابراهيم: دور حزب الله في الاقليم والمنطقة يرتد سلباً على الواقع اللبناني
    غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السوري
    صحيفة أمريكية: إسرائيل هاجمت منشآت أسلحة كيماوية في سوريا