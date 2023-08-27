خبراء ينصحون بالتروي قبل الاستثمار فى شركات الذكاء الاصطناعي

كشفت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن عددًا من الخبراء ينصحون بالتروي قبل الاستثمار فى شركات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الشبكة عن باري جلاسمان، المخطط المالي المعتمد وعضو المجلس الاستشاري لشبكة CNBC، قوله، إن الشركات “المتخصصة” اليوم، وتلك التي يُنظر إليها على أنها قادة فى مجال الذكاء الاصطناعي، من غير المرجح أن تكون أكبر الفائزين بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.

وقال جلاسمان، “لقد مررت بهذا بما يكفي لأرى أن اللاعبين المتخصصين فى وقت مبكر قد لا يكونون فى الواقع من اللاعبين طويلي المدى”.

وتم تصميم الذكاء الاصطناعي لتقليد القدرة المعرفية للإنسان، أى التفكير مثل الإنسان، بما يسمح لأجهزة الكمبيوتر والآلات بأداء المهام بنفسها.

ورغم أن التكنولوجيا ليست جديدة، لكن شهرتها ازدادت بعد أن قامت شركة OpenAI ومقرها سان فرانسيسكو بإطلاق ChatGPT لأول مرة للجمهور في نوفمبر الماضي.

وسرعان ما انتشر برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، واستفاد المستخدمون من البرنامج لكتابة المقالات وكلمات الأغاني ورموز الكمبيوتر، ومهام أخرى كثيرة.

ويعتقد جلاسمان أن التكنولوجيا ستكون سريعة التحول والتطور تمامًا مثل الإنترنت، وقال غلاسمان، وهو أيضًا مؤسس ورئيس شركة غلاسمان ويلث سيرفيسز، إن “الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحويل كل شركة والطريقة التي نتعامل بها مع العالم”.