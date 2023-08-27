الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خبراء ينصحون بالتروي قبل الاستثمار فى شركات الذكاء الاصطناعي

منذ 18 دقيقة
الذكاء الاصطناعي بات يحتل حيزاً هاماً في حياة البشر

الذكاء الاصطناعي بات يحتل حيزاً هاماً في حياة البشر

A A A
طباعة المقال

كشفت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن عددًا من الخبراء ينصحون بالتروي قبل الاستثمار فى شركات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الشبكة عن باري جلاسمان، المخطط المالي المعتمد وعضو المجلس الاستشاري لشبكة CNBC، قوله، إن الشركات “المتخصصة” اليوم، وتلك التي يُنظر إليها على أنها قادة فى مجال الذكاء الاصطناعي، من غير المرجح أن تكون أكبر الفائزين بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.

وقال جلاسمان، “لقد مررت بهذا بما يكفي لأرى أن اللاعبين المتخصصين فى وقت مبكر قد لا يكونون فى الواقع من اللاعبين طويلي المدى”.

وتم تصميم الذكاء الاصطناعي لتقليد القدرة المعرفية للإنسان، أى التفكير مثل الإنسان، بما يسمح لأجهزة الكمبيوتر والآلات بأداء المهام بنفسها.

ورغم أن التكنولوجيا ليست جديدة، لكن شهرتها ازدادت بعد أن قامت شركة OpenAI ومقرها سان فرانسيسكو بإطلاق ChatGPT لأول مرة للجمهور في نوفمبر الماضي.

وسرعان ما انتشر برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، واستفاد المستخدمون من البرنامج لكتابة المقالات وكلمات الأغاني ورموز الكمبيوتر، ومهام أخرى كثيرة.

ويعتقد جلاسمان أن التكنولوجيا ستكون سريعة التحول والتطور تمامًا مثل الإنترنت، وقال غلاسمان، وهو أيضًا مؤسس ورئيس شركة غلاسمان ويلث سيرفيسز، إن “الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحويل كل شركة والطريقة التي نتعامل بها مع العالم”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    بقايا الديناصور
    أضخم الكائنات على الأرض.. العثور على بقايا الديناصور "الأكثر شراسة"
    نصائح ذهبية لتجنب حرائق بطاريات الليثيوم أيون
    حاسوب لوحي من "دوغي" للاستخدامات الشاقة

    الأكثر قراءة

    زلزال
    الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
    مستشفى المقاصد
    فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
    إشكال بين بين فريقي بلدتي الصرفند والقصيبة في ملعب بلدة أنصار
    فيديو.. مباراة كرة قدم في بلدة جنوبية تتحول إلى ساحة معركة!