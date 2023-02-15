خبر سار لعشاق الألعاب على هواتف سامسونغ

زفت شركة سامسونغ خبراً ساراً لعشاق الألعاب على هواتفها ال1كية من شأنه تحسين أداء الألعاب بشكلٍ ملحوظ وإطالة عمر البطارية.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد أتاحت هذه الميزة بشكلٍ حصري لهواتف سلسلة Galaxy S23 الجديدة عند إطلاقها بداية هذا الشهر، إلا أنها بدأت توفيرها للهواتف الأقدم.

والميزة الجديدة عبارة عن خيار ضمن تطبيق GameBooster وهو تطبيق يتوفر بشكل فرعي ضمن قائمة تطبيق مُشغّل الألعاب Game Launcher الموجود بشكل مُسبق في أجهزة سامسونغ. ويُتيح الخيار الجديد المُسمى Pause USB Power Delivery (إيقاف توصيل الطاقة عبر يو إس بي) إيقاف تمرير الطاقة عبر بطارية الهاتف وتمريرها بدلًا من ذلك إلى المعالج مُباشرةً، وهو ما يُساهم في منع ارتفاع درجة حرارة البطارية؛ ومن ثم تحسين أداء الألعاب بشكل واضح.

ولا يحتاج المُستخدم إلى تحديث نظام التشغيل للحصول على الميزة، إذ إن الخيار المذكور سيظهر تلقائيًا ضمن قائمة خيارات تطبيق Game Booster الموجود بشكل فرعي ضمن تطبيق (مُشغّل الألعاب).

ووفقًا لما أورده موقع SamMobile، فإن الميزة تتوفر بشكل تدريجي لمستخدمي هواتف سلسلة S22 و Z Fold 2 و Z Fold 3 و Z Fold 4، ومن المتوقع وصولها إلى المزيد من الأجهزة خلال فترة قريبة. وللحصول على الميزة يجب استخدام النسخة الأخيرة من تطبيق Game Booster المتوفرة عبر متجر تطبيقات سامسونغ . ولظهور الميزة يجب أن يكون الهاتف مُتصلًا بشاحن سريع بقوة 45 واط.

ويُذكر أن الميزة توفرت سابقًا لعدد من الهواتف الموجّهة للّعب مثل Asus ROG Phone 6 Pro و Black Shark 4 Pro و Nubia Red Magic 6 Pro، لكن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها هذه الميزة إلى هواتف سامسونغ.

وإضافةً إلى تحسين أداء الألعاب وحماية البطارية من الهلاك، تساهم هذه الميزة كذلك في توفير استهلاك طاقة البطارية بسبب اعتماد الجهاز بشكلٍ كامل على الطاقة القادمة من شاحن الهاتف، مع أن استخدامها ليس ممكنًا إلا أثناء اللعب.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونغ كانت قد أطلقت أمس تحديث واجهتها One UI 5.1 الذي يأتي بمجموعة واسعة من الإمكانيات والتحسينات.