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خبر سار لمستخدمي يوتيوب.. وداعاً لهذه الخاصية المزعجة!

منذ 18 ثانية
شعار يوتيوب

شعار يوتيوب

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أعلنت شركة ألفابيت Alphabet المالكة لمنصة يوتيوب، عن قرار جديد من شانه تحسين تجربة المشاهدة والتركيز على صيغ الإعلانات ذات الأداء العالي على أجهزة الحاسوب المكتبي والهواتف الذكية

الإجراء الجديد يقضي بإيقاف عرض الشرائط الإعلانية العائمة بصيغة Overlay التي تظهر عادةً فوق فيديوات يوتيوب على أجهزة سطح المكتب، وذلك اعتبارًا من 6 أبريل 2023.

وأضافت الشركة أن الشرائط الإعلانية هي صيغة تقليدية تظهر فقط على أجهزة الحاسوب المكتبي وتسبب إزعاجًا للمشاهدين، وبناءً على ذلك فقد قررت عدم عرض هذه الصيغة الإعلانية على منصة يوتيوب في الفيديوهات المتاحة للمشاهدين، أو كصيغة إعلانية يُمكن لصانعي المحتوى اختيارها ضمن صفحة إعداد الإعلانات في “يوتيوب إستديو” YouTube Studio.

وقالت ألفابيت إنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى التركيز على صيغ الإعلانات الأخرى التي تحقق تفاعلًا أكبر، وذكرت أنها تتوقع ألا يكون لهذا القرار أي تأثير كبير في صانعي المحتوى إذ إن التفاعل الإعلاني على مقاطع الفيديو الخاصة بهم سينتقل إلى صيغ إعلانية أخرى.

ووفقًا للشركة، تأتي هذه الخطوة كجزء من مواصلة يوتيوب البحث عن طرق جديدة لتحسين تجربة المستخدم والتركيز على صيغ الإعلانات التي تأتي بنتائج أفضل للمعلنين والمبدعين، وتوفر لهم فرصًا إضافية لتحقيق الأرباح.

وبحسب البيان، لا توجد تغييرات على أي من صيغ الإعلانات الأخرى المتاحة في يوتيوب.

ويأتي إعلان الشركة بعد طرحها مجموعة من التحسينات الجديدة في يوتيوب، إذ أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق مجموعة من الميزات مثل: ميزة دبلجة مقاطع الفيديو، والبث المباشر المُشترك، وعرض الفيديو بجودة مُحسّنة لمشتركي خدمة (يوتيوب بريميوم).

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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