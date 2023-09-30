خبر سار لمستخدمي "ChatGPT".. المعلومات المحدثة في متناولكم قريباً

أعلنت شركة Open AI المختصة ببرامج الذكاء الاصطناعي ومنشئة ChatGPT المدعوم من Microsoft، أن بإمكان المستخدمين الآن تصفح الإنترنت لتزويد المستخدمين بالمعلومات الحالية.

وتعني هذه الخطوة الآن أن بعض المستخدمين المميزين سيكونون قادرين على طرح أسئلة على برنامج الدردشة الآلية حول الشؤون الجارية، والوصول إلى الأخبار، وقالت Open AI إن الميزة ستفتح لجميع المستخدمين قريبًا.

وتم تدريب نظام “ChatGPT” الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي سابقًا فقط باستخدام البيانات حتى سبتمبر 2021.

وفي وقت سابق من الأسبوع، كشفت Open AI أيضًا أن برنامج الدردشة الآلي سيكون قادرًا قريبًا على إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين.

تستخدم ChatGPT والأنظمة المماثلة الأخرى كميات هائلة من البيانات لإنشاء استجابات مقنعة شبيهة بالردود البشرية على استفسارات المستخدم.

ومن المتوقع أن تغير بشكل كبير الطريقة التي يبحث بها الأشخاص عن المعلومات عبر الإنترنت.

ولكن حتى الآن تم تجميد “المعرفة” الخاصة ببرنامج الدردشة الفيروسي في الوقت المناسب. وقد تم استخلاص قاعدة بياناتها من محتويات الإنترنت كما كانت في سبتمبر 2021. ولم تتمكن من تصفح الإنترنت في الوقت الفعلي.

لذا، على سبيل المثال، اسأل النسخة المجانية متى ضرب زلزال تركيا آخر مرة، أو ما إذا كان دونالد ترامب لا يزال على قيد الحياة، وستجيب “أنا آسف، لكن لا يمكنني تقديم معلومات في الوقت الفعلي”.

كان عدم قدرة ChatGPT على أخذ الأحداث الأخيرة في الاعتبار بمثابة إحباط لبعض المستخدمين المحتملين.

يقول توماس تشامورو بريموزيتش، أستاذ علم نفس الأعمال في جامعة كوليدج لندن: “إذا لم تكن هذه الوظيفة أو الإمكانية موجودة، فستحتاج إلى الانتقال إلى Google أو Twitter أو إلى منفذ الأخبار المفضل لديك. الآن، يمكنك التعامل مع هذا كمصدر لآخر الأخبار والشائعات والأحداث الجارية”.

وقال “لذا فإن المغزى الرئيسي هو أنها ستستوعب الكثير من الأسئلة والاستفسارات الواردة التي كانت تذهب إلى محركات البحث أو تذهب إلى وسائل الإعلام”.

لكن السيد تشامورو بريموزيتش أضاف أن استخدام المنصة للبحث يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين.

وقال: “أعتقد أن هذا أمر جيد من حيث الحصول على ردود سريعة على أسئلتك الملحة والملحة”، لكنه حذر من أنه بدون تحديد المصادر، فإن المعلومات المقدمة من خلال ChatGPT قد تكون مضللة.

وأضاف: “إذا لم تذكر المصادر بطريقة موثوقة، وكانت ببساطة تقوم بمزيج ومزيج مختلط مما هو موجود هناك… فإن المخاوف ستكون حول الدقة ويفترض الناس أن المعلومات التي يحصلون عليها موثوقة عندما ليست كذلك”.

وقد خضعت شركة OpenAI بالفعل لتدقيق الجهات التنظيمية الأمريكية بسبب خطر قيام ChatGPT بتوليد معلومات كاذبة.

في وقت سابق من هذا العام، أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) خطابًا إلى الشركة المدعومة من مايكروسوفت تطلب فيها معلومات حول كيفية معالجة المخاطر التي تهدد سمعة الأشخاص.

ردًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إن الشركة ستعمل مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

كان هناك عدد من الأسباب وراء عدم قيام ChatGPT بالبحث في الإنترنت حتى الآن: حساب التكلفة لشيء واحد. يُقال غالبًا أن كل استعلام واحد يكلف OpenAI بضعة سنتات.

والأهم من ذلك هو أن البيانات المحدودة وفرت شبكة أمان قيمة.

لم يتمكن ChatGPT من البدء في اجترار المواد الضارة أو غير القانونية، وقد حدث أنه تم تحميلها حديثًا على الشبكة ردًا على استفسار.

ولم تتمكن من نشر معلومات مضللة زرعتها الجهات الفاعلة السيئة حول السياسة أو قرارات الرعاية الصحية لأنها لم تتمكن من الوصول إليها.

عند سؤاله عن سبب استغراق وقت طويل للسماح للمستخدمين بالبحث عن معلومات محدثة، قدم برنامج الدردشة

نفسه ثلاث إجابات.

وقالت إن تطوير نماذج اللغة استغرق وقتًا طويلاً وكان كثيف الاستخدام للموارد، وأن استخدام البيانات في الوقت الفعلي قد يؤدي إلى عدم الدقة، وأن هناك بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأخلاق بشأن الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي – وخاصة المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذن.

تسلط وظائف ChatGPT الجديدة الضوء بشكل مثالي على المعضلة الهائلة التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي. لكي تكون مفيدة حقًا، يجب أن يتم إزالة حواجز الحماية، أو على الأقل تخفيفها – ولكن القيام بذلك يجعل التكنولوجيا أكثر خطورة وعرضة لسوء الاستخدام.