خبر سار من ستارلينك.. الإنترنت الفضائي سيعمّ الأرض قريباً!

تتحضر شركة (ستارلينك) Starlink لإطلاق مفاجأة لمستخدمي الإنترنت الفضائي، وذلك بعد رسالة هامة تلقاها بعض مستخدمي خدمات الشركة.

ووفق لما جاء في الرسالة ، فإن ستارلينك تختبر خدمة جديدة ستتيح تقريبًا لجميع الناس الذين يعيشون على اليابسة الاتصال بالإنترنت.

وتُطلق (ستارلينك)، المملوكة لشركة صناعات الفضاء (سبيس إكس) SpaceX، على الخدمة الجديدة اسم (خدمة التجوال العالمي) Global Roaming Service، وتقول إنها ستُتاح مقابل 200 دولار أمريكي شهريًا، بالإضافة إلى سعر المعدات الخاصة بها البالغ 599 دولارًا أمريكيًا.

وتأتي الخدمة، التي تستخدم روابط (ستارلينك) بين الأقمار الصناعية (المعروفة أيضًا باسم الليزر الفضائي) مع تحذير مهم، ففي رسالتها إلى المستخدمين، نبّهت الشركة إلى أنه يجب أن يتوقعوا خدمة إنترنت نموذجية عالية السرعة وذات زمن انتقال منخفض ولكن سيواجهون فترات وجيزة من الاتصال الضعيف، أو انقطاع الاتصال تمامًا. ومع ذلك، وعدت بأن الوضع سيتحسن بدرجة كبيرة مع مرور الوقت.

يُشار إلى أنه ليس من الواضح كيف ستفي (ستارلينك) بوعدها بتوفير الإنترنت لكل بقاع الأرض، إذ لا تزال الشركة تنتظر الموافقة التنظيمية في بلدان مختلفة، وهي غير متوفرة في بلدان أخرى. ومع ذلك، أفاد موقع PCMag بأن الشركة توفر خدمة التجوال العالمي لبعض المستخدمين خارج مناطق تغطية الشركة، مثل: جرينلاند.

وفي حين أن (ستارلينك) تتيح للمستخدمين بالفعل السفر مع أطباق الاتصال بالإنترنت ضمن قيود محددة، يبدو أن خدمة التجوال العالمي ستأتي مع قيود أقل.

فعلى سبيل المثال، تتيح خطة Starlink RV الحالية التي تتوفر لقاء رسوم شهرية قدرها 135 دولارًا أمريكيًا للمستخدمين تزويد عرباتهم الترفيهية بأجهزة (ستارلينك) للاتصال بالإنترنت أثناء السفر، ولكن مع طبق بسعر أعلى. وتتاح هذه الخطة فقط في أجزاء معينة من العالم، ولكنها لا تحظى بالأولوية ذاتها التي تتاح للعملاء المقيمين، مما يؤدي إلى سرعات أبطأ.

وفي الوقت نفسه، فإن الإضافة القابلة للنقل التي تبلغ 25 دولارًا شهريًا والتي تأتي على رأس اشتراك شهري قدره 110 دولارات للعملاء المقيمين، تتيح للمستخدمين أخذ طبقهم معهم إن كانوا يسافرون داخل قارتهم الأصلية، وهي تفرض عليهم تغيير عنوانهم الدائم إن قضوا «مدة طويلة من الزمن» بعيدًا عن منزلهم.

وهناك أيضًا الخطة البحرية الباهظة الثمن البالغة 5,000 دولار شهريًا للمستخدمين الذين يريدون الوصول إلى الإنترنت في البحر.

وعلى غرار خطة Starlink RV، سيكون بإمكان المستخدمين إيقاف خدمة التجوال العالمي مؤقتًا في أي وقت.

ونبّهت (ستارلينك) المستخدمين خارج الولايات المتحدة إلى أنهم سيكونون مسؤولين عن استيراد المعدات، مما يعني أنه سيتعين عليهم التأكد من أن المعدات تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية، بالإضافة إلى دفع الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد.