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خبر سار من "سناب شات"

30 - يونيو - 2021
سناب شات

سناب شات

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قالت شركة “سناب” المالكة لتطبيق “سناب شات”، الثلاثاء، إنه تم حل المشكلة، التي واجهت العديد من مستخدمي تطبيقها.

وواجه الكثير من مستخدمي التطبيق أمس الإثنين، مشكلة في التحديث الجديد للتطبيق حرمهم من استخدامه.

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: المشكلة تم حلها فعليا، إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة، من فضلك أجري تحديثا يدويا للإصدار 11.34.1.35 في متجر التطبيقات”.

وأعلن مستخدمون في مناطق مختلفة من العالم تعطل حساباتهم في “سناب شات”، حيث فشلوا في الدخول إليها بشكل مباشر، بعد تحميل التحديث الجديد.

ومنصة سناب شات هي أول شبكة تواصل اجتماعية متخصصة في مشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة. وعلى الرغم من شعبية المنصة، إلا أنها متوفرة على الأجهزة المحمولة فقط، ومن غير الممكن تحميل التطبيق للكمبيوتر بشكل رسمي.

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