خبر سيء.. قيود جديدة من باي بال تتعلق بنظام الدفع

أعلنت شركة باي بال عن وضع قيود جديدة على ميزة في نظامها للدفع كانت تسمح للأشخاص بتلقي الأموال دون دفع رسوم إضافية.

واعتبارًا من 28 يوليو، بات بإمكان حسابات باي بال الشخصية فقط من الحصول على الأموال عبر الأصدقاء والعائلة، وهي طريقة معاملة مخصصة للمستلمين الموثوقين.

وهناك طريقتان لإرسال الأموال عبر باي بال: الأصدقاء والعائلة والبضائع والخدمات.

وتتمحور الفكرة حول طريقة الأصدقاء والعائلة في أن المرسل يعلم من الذي يتلقى الأموال وما الذي يحصل عليه مقابل الدفع.

ولا توجد رسوم عادةً، ولكنها تفتقر للحماية من المشكلات التي قد تظهر، مثل عمليات رد الأموال أو عمليات الخداع.

بينما تخصص طريقة البضائع والخدمات لعمليات الشراء، وتخضع الأموال المرسلة بهذه الطريقة لرسوم الشركة.

وفي حال كان الشيء الذي تشتريه غير مطابق للمواصفات، أو تعرض للتلف عند وصوله، أو لم يصل إلى المشتري، فإن بإمكانك عبر طريقة البضائع والخدمات استرداد أموال عملية الشراء بسهولة.

وتتعامل العديد من الأنشطة التجارية مع المعاملات باستخدام حساب باي بال للأنشطة التجارية. وتتلقى مدفوعات السلع والخدمات من خلال طريقة الأصدقاء والعائلة، بالرغم من أنه من الناحية الفنية ليس من المفترض أن تفعل ذلك.

وقد لا يدرك المشتري الفرق بين الطريقتين، أو يمكن للشركة والعميل الموافقة على إرسال الأموال بهذه الطريقة لتجنب رسوم البائع.

وهذا الأمر شائع إلى حد ما في العديد من المعاملات غير الرسمية، مثل الأشخاص الذين يبيعون الأشياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وربما يعرف المشتري البائع شخصيًا ويثق في تسليمه للبضائع. كما يصر البائعون أحيانًا على طريقة الأصدقاء والعائلة لتجنب رسوم المعاملات، مما يسبب مشاكل إذا حدث خطأ ما.

يؤدي التغيير إلى إيقاف تلك الطريقة بالنسبة للبائعين الذين يستخدمون حساب باي بال لإدارة النشاط التجاري. كما يخضعون الآن لرسوم معاملات إضافية.

ومع هذا التغيير الجديد، لن تتمكن حسابات الشركات في الولايات المتحدة من قبول المدفوعات الشخصية دون رسوم.

كما يحتاج الأشخاص الذين يستخدمون حساب باي بال لإدارة حساب الشركة إلى إنشاء حساب شخصي لتلقي الأموال دون رسوم من الأصدقاء والعائلة.

ويبدو أن الشركة قد غيرت القواعد لتضييق الخناق على عمليات الشراء المصنفة بشكل خطأ. وقالت في الإعلان إن التعديل يؤدي إلى الاتساق عبر المنصة وإزالة الالتباس حول المدفوعات المؤهلة للمشتري وحماية البائع.

وفي نفس الإعلان، قالت الشركة أيضًا إن هيكل رسوم المعاملات للسلع والخدمات قد يتغير بداية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويدفع البائعون في الولايات المتحدة حاليًا 2.89% بالإضافة إلى 0.49 دولار لكل معاملة. ولكن بدءًا من 28 يوليو، يتغير ذلك إلى 2.99% دون رسوم ثابتة إضافية.