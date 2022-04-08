خبير يكشف موعد طرح أول أيفون قابل للطيّ

أفادت آخر التوقعات بأنّ شركة أبل الأميركية ستطرح أول هاتف أيفون قابل للطي عام 2025.

ونشر الخبير الموثوق Ming-Chi Kuo تغريدات جديدة، ونقلها موقع “أبل دبليو دي”، فإن الهاتف القابل للطي الأول الحامل لشعار التفاحة الشهير، قد يصل في عام 2025 على أقرب تقدير.

وبهذه التصريحات يؤيد Kuo، تنبؤات الخبير الموثوق Ross Young التي كشف عنها في تقرير نشره في فبراير الماضي، وقال فيها إن أبل أخرت هاتف iPhone القابل للطي حتى عام 2025.

وقال Ming-Chi Kuo في تغريدته الأخيرة بحسب الموقع، “كنت أتوقع أن تطلق أبل هاتف iPhone قابل للطي بحلول عام 2024 في تقاريري العام الماضي، ولكن من الواضح الآن أن هذا التوقع بحاجة إلى المراجعة، أتوقع أن تقوم شركة أبل بإطلاق أول منتج قابل للطي في عام 2025 على أقرب تقدير، والذي قد يكون جهاز iPad القابل للطي أو مزيجا من iPad و iPhone”.

مؤتمر أبل للمطورين

من جانب آخر، أعلنت شركة أبل رسميا عن موعد مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC السنوي لعام 2022 الجاري.

واعلنت الشركة العملاقة عن انعقاد المؤتمر بداية من 6 حتى 10 حزيران المقبل.

ومن المتوقع أن تعلن أبل عبر هذا المؤتمر عن مستقبل أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها الذكية، بما في ذلك iOS 16 و watchOS 9 و macOS 13.

وتحتفظ أبل بسياسة بث المؤتمر هذا العام بالطريقة التي بث بها في العام السابق افتراضيا على الإنترنت، وهو مجاني لجميع المطورين.

وقد يشمل برنامج المؤتمر بدورته المقبلة، الإعلان عن جائزة Apple Design Award، وجلسات عبر الإنترنت، ومختبرات فردية للمطورين، وتسهيل مختلف السبل للمطورين للتفاعل مع مهندسي ومصممي أبل.

وتشير التوقعات الى أن أبل ستروج لعدد جديد من الأجهزة المخصصة للمطورين ضمن فعاليات مؤتمر WWDC.