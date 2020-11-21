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خدمة تتيح لعبة “فورتنايت” لعملاء آيفون

منذ 6 ساعات
فورتنايت

فورتنايت

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أعلنت شركة “نفيديا” الأمريكية عن مفاجأة سارة لعشاق لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت من مستخدمي أجهزة شركة أبل هواتف آيفون وآيباد اللوحية.

وقالت الشركة ” إنها كيفت خدمتها الخاصة بالبث التدفقي للألعاب مع متصفح الإنترنت في هذه الأجهزة، رغم استمرار شركة “أبل” في استبعاد اللعبة من متجرها للتطبيقات “آب ستور”.

وأعلنت الشركة المصنعة لمعالجات الرسوم في بيان أن منصتها للألعاب “جي فورس ناو” باتت متوفرة بالبث التدفقي على متصفح “آي أو إس سافاري” بنسخة “بيتا”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت.

وأضاف البيان أن في إمكان المشتركين في “جي فورس ناو” من الآن وصاعدا أن يدخلوا المنصة من خلال إطلاق متصفح “سافاري” بواسطة “آيفون” أو “آيباد” أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني “بلاي.جي فورس ناو.كوم”.

وتتيح خدمة “جي فورس ناو” مقابل اشتراك مباشر وتشغيل مجموعة متنوعة من الألعاب مباشرة على خوادم “نفيديا”، من دون الحاجة إلى تنزيل الألعاب أولاً.

ومن أبرز هذه الألعاب “فورتنايت” التي تحظى بشعبية كبيرة، وهي ستصبح متاحة حتى بواسطة “آيفون” بفضل خدمة “نفيديا”.

وكانت شركة “إبيك غايمز” المطوّرة لـ”فورتنايت” دخلت أخيراً في معركة ضد مجموعة أبل العملاقة آخذةً عليها اقتطاعها نسبة عمولة بالغة 30% من الأموال التي ينفقها المستخدمون على التطبيقات عبر متجرها للتطبيقات “آب ستور”.

وكانت النتيجة حرمان عملاء “آيفون” و”آيباد” منذ الصيف من تنزيل اللعبة أو حتى تحديثها إذا كانت أصلاً موجودة على أجهزتهم.

ومن المتوقع أن تتواجه المجموعتان قضائياً في محاكمة يرجّح أن تعقد في يوليو/تموز 2021، بحسب “العين الاخبارية”.

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