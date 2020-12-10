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خدمة جديدة للآباء وأطفالهم من نتفلكس

منذ 13 دقيقة
نتفليكس

نتفليكس

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أعلنت منصة “نتفلكس” ، عن إطلاق خدمة جديدة للآباء وأولياء الأمور، بهدف تسهيل تواصلهم مع أطفالهم، حسبما كشف موقع “سي إن بي سي” الأميركي.

وتسعى الميزة الجديدة إلى مساعدة الآباء على فهم ما يشاهده الأطفال بشكل أفضل، من خلال ما يسمى تقرير “نشاط الأطفال”.

ويتضمن التقسيم الجديد بيانات حول نوع البرامج التي يشاهدها الأطفال في معظم الوقت على المنصة، ومن شخصيتهم المفضلة، وتوصيات للعروض الجديدة بناء على اهتماماتهم.

وأرسلت الخدمة هذا الأسبوع رسائل بالبريد الإلكتروني إلى العملاء الذين لديهم حسابات للأطفال، وذلك لإعلام الآباء بأنهم يمكنهم الاشتراك في “تقرير نشاط الأطفال”.

وقالت ميشيل بارسونز، قائدة فريق الابتكار في “نتفلكس”: “نأمل أن يتمكن الآباء من التواصل بشكل أفضل مع الأطفال من خلال الفهم الشامل لما يشاهدونه، حتى لو لم يرغبوا في مشاهدته بأنفسهم”.

يشار إلى أن حسابات الأطفال في “نتفليكس” خاصة بالذين تتراوح أعمارهم بين ما قبل المدرسة وما قبل المراهقة.

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