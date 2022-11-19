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خدمة جديدة ومثيرة من خرائط غوغل.. هل ستجربها؟

منذ ساعتين
خدمة "لايف فيو" من "خرائط غوغل" متوفرة لهواتف آيفون

خدمة "لايف فيو" من "خرائط غوغل" متوفرة لهواتف آيفون

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أتاحت شركة غوغل لمستخدمي هواتف آيفون والأجهزة العاملة بنظام أندرويد، التمتع بالخدمة المتميزة “لايف فيو” من “خرائط غوغل”.

وستمكن هذه الخدمة مستخدميها من الاستفادة من تقنية “الواقع المعزز”، حيث تعرض الخدمة صورا حقيقية للأماكن مع بيانات “غوغل” فوقها مباشرة، حسبما ذكر موقع “تي 3” المتخصص بالأخبار التقنية.

وستقتصر الميزة الجديدة على عدد قليل من المدن مثل لندن ولوس أنجلوس ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو.

ولم تؤكد “غوغل” بعد وجود خطط لتوفير الخدمة عن مدن أخرى في وقت لاحق.

وتتيح الخدمة البحث عن المتاجر والمقاهي وأجهزة الصراف مثلا، باستخدام الاتجاهات والأسهم التي تعمل بالواقع المعزز، بعد رفع الهاتف والنقر على زر الكاميرا في شريط البحث.

كذلك يمكن للمستخدمين الاطلاع على الأماكن غير الموجودة في المنظور المباشر، كمتجر أزياء خلف المبنى الرئيسي مثلا.

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