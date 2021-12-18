خدمة “مميزة” من فيسبوك لذوي الهمم

أعلنت شركة ميتا المالكة لمجموعة فيسبوك، عن إضافة خدمة مميزة لذوي الهمم في أجهزة دردشة الفيديو “بورتال”، باسم VRS.

الخدمة تقدم خاصية ترجمة بلغة الإشارة لذوي الهمم “الصم والبكم”، بعدد مختلف من اللغات تشمل اللغتين الإنجليزية والإسبانية في الوقت الحالي.

ووفق موقع “ذا فيرج” الخاصية الجديدة المضافة لأجهزة “بورتال”، قدمتها “ميتا” بالتعاون مع شركة ZP Better Together التقنية المختصة بإيجاد حلول رقمية تساعد الصم والبكم على مختلف المنصات الإلكترونية.

وقال الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات، إن مستخدمي أجهزة “بورتال” من ميتا، سيكون عليهم تدشين حساب رسمي على تطبيق إلكتروني تابع لشركة ZP Better Together عبر أجهزة “بورتال” الخاصة بهم، للحصول على هذه الخدمة للترجمة الفورية عبر لغة الإشارة.

والخدمة حصرية في الوقت الحالي لمستخدمي أجهزة بورتال من الصم والبكم في الولايات المتحدة، وهي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

إصدار جديد من “بورتال”

وخلال عام 2021، كان قد كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، فيسبوك سابقا، مارك زوكربيرج عن طراز جديد من أجهزة الدردشة عبر الفيديو (بورتال)، صنع شركته.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك عبر بث حي على قناته الرسمية على موقع “فيسبوك” من مطبخ منزله عن عدد من المميزات للجهاز الجديد.

ويعتبر الجهاز الجديد الذي أعلن عنه زوكربيرج ، الجيل الثالث لأجيال أجهزة “بورتال” اللوحية لدردشة الفيديو التي أعلن عنها للمرة الأولى عام 2018.

وقال ، الجهاز الجديد باسم Portal Go تصل تكلفته بالأسواق لـ 199 دولارا، مضيفا، يفيد رجال الأعمال أكثر Portal for Business، إذ يسهل محادثات الفيديو وإداراتها عن بعد.

والجيل الجديد من أجهزة بورتال Portal Go الذي أعلن عنه مارك زوكربيرج، يأتي بشاشة بقياس 10 بوصات.

ويعمل الجهاز ببطارية تدوم لـ 5 ساعات، حال استخدامها لمكالمات الفيديو عبر ماسنجر، في حين تدوم حتى 14 ساعة، عند استخدامها لمكالمات صوتية فقط أثناء إيقاف تفعيل الشاشة.

وطرحت شركة فيسبوك من قبل طراز لأجهزة الدردشة عبر الفيديو (بورتال) Portal، يمتاز أحدها بأنه مخصص للاستخدام مع أجهزة التلفاز.