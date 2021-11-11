"خذ راحة".. ميزة جديدة من إنستغرام

كشف رئيس شركة إنستغرام آدم موسيري، أن النظام الأساسي لتطبيق التواصل الاجتماعي الخاص بالشركة يختبر خاصية ”خذ راحة“ التي طال انتظارها لتذكير المستخدمين عندما يقضون وقتاً طويلاً على المنصة.

وقال موسيري، في مقطع فيديو نُشر على تويتر: ”فعلنا ما رأيناه صائباً. الخاصية الجديدة ستشجعك على أخذ استراحة من إنستغرام بعد قضاء فترة معينة من الوقت على التطبيق. يمكّنك عنصر التحكم في الاشتراك هذا من تلقي تذكيرات بالاستراحة داخل التطبيق بعد مدة من اختيارك (10، أو 20 ، أو 30 دقيقة مثلاً)“.

وأضاف موسيري: ”أنا متحمس للبحث في النتائج وآمل إطلاق هذا في وقت ما في ديسمبر. إن الميزة جزء من جهد أوسع لمحاولة منح الأشخاص مزيدا من التحكم في تجربتهم مع إنستغرام“.

وتابع: ”في النهاية، أنت تعرف ما هو الأفضل لك عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدامك للتطبيق. نريد التأكد من أننا نقدم لك الأدوات لتشكيل إنستغرام بالشكل الذي يناسبك“.

وأشار موسيري إلي أن رسائل التذكير الجديدة، ”خذ راحة“، ستطلق هذا الأسبوع كاختبار مع عدد محدود من المستخدمين في الوقت الحالي، لكن الشركة تتوقع طرح الميزة علنا في الأشهر المقبلة.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬 We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing. I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH — Adam Mosseri (@mosseri) November 10, 2021

ويأتي اختبار الخاصية الجديد (Take a Break) وسط تدقيق مكثف على إنستغرام وشركتها الأم ”ميتا“ (”فيسبوك“ سابقاً) بعد أن أدلت الموظفة السابقة لدي ”ميتا“، فرانسيس هوغين، بشهادتها أمام الكونغرس الأمريكي حول البحث الداخلي للشركة الذي أظهر أن إنستغرام يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية للشباب.

وفي استطلاع للرأي، أبلغ المراهقون باحثي الشركة أنهم شعروا بأنهم ”مدمنون“ بالمعنى الحرفي على التطبيق، لكن لم تكن لديهم القدرة علي ضبط النفس لتقليل استخدامهم.

وكان مسؤول كبير في الشركة (إنستغرام) صرح لشبكة ”سي. إن. إن“ الأمريكية الشهر الماضي بأن ”الشركة تعمل على ميزة Take a Break جنباً إلى جنب مع ميزات مماثلة، كل ذلك مع وضع المراهقين في الاعتبار“.

وأضاف: ”عندما ترى أنظمتنا أن المراهق ينظر إلى نفس المحتوى مرارا وتكرارا، ومحتوى قد لا يكون مفيداً لرفاهيته، فإننا سنحثهم على النظر إلى محتوى آخر“.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم الشركة إنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في الميزة لتنشيطها، لكنه أكد في وقت لاحق أن الشركة سترسل إشعارا إلى المراهقين يحثهم على تشغيلها.

وتُظهر لمحات عن الميزة في فيديو موسيري أن الإخطار سيظهر في الـ ”News Feed“، ولكنه لن يستحوذ على الشاشة بأكملها. لذلك، من الناحية النظرية، يمكن لأي مستخدم أن يمر عبرها مباشرة.

وإذا اختار المستخدم ”تشغيل“، فستتم مطالبته بعد ذلك باختيار المدة الزمنية التي يرغب في قضائها على التطبيق قبل استلامه إشعارا بالتذكير. وسيظهر التذكير بعد ذلك بقائمة من الاقتراحات: ”خذ أنفاسا عميقة قليلة، اكتب ما تفكر فيه، استمع إلى أغنيتك المفضلة، افعل شيئا في قائمة مهامك“.

وأوضح موسيري أن إنستغرام عملت مع خبراء أكفاء من خارج الشركة للحصول على المشورة بشأن النصائح التي يجب تقديمها وكيفية صياغتها لتناسب الميزة الجديدة.