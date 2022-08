"خذ راحة".. ميزة جديدة من إنستغرام

كشف رئيس شركة إنستغرام آدم موسيري، أن النظام الأساسي لتطبيق التواصل الاجتماعي الخاص بالشركة يختبر خاصية ”خذ راحة“ التي طال انتظارها لتذكير المستخدمين عندما يقضون وقتاً طويلاً على المنصة.

وقال موسيري، في مقطع فيديو نُشر على تويتر: ”فعلنا ما رأيناه صائباً. الخاصية الجديدة ستشجعك على أخذ استراحة من إنستغرام بعد قضاء فترة معينة من الوقت على التطبيق. يمكّنك عنصر التحكم في الاشتراك هذا من تلقي تذكيرات بالاستراحة داخل التطبيق بعد مدة من اختيارك (10، أو 20 ، أو 30 دقيقة مثلاً)“.

وأضاف موسيري: ”أنا متحمس للبحث في النتائج وآمل إطلاق هذا في وقت ما في ديسمبر. إن الميزة جزء من جهد أوسع لمحاولة منح الأشخاص مزيدا من التحكم في تجربتهم مع إنستغرام“.

وتابع: ”في النهاية، أنت تعرف ما هو الأفضل لك عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدامك للتطبيق. نريد التأكد من أننا نقدم لك الأدوات لتشكيل إنستغرام بالشكل الذي يناسبك“.

وأشار موسيري إلي أن رسائل التذكير الجديدة، ”خذ راحة“، ستطلق هذا الأسبوع كاختبار مع عدد محدود من المستخدمين في الوقت الحالي، لكن الشركة تتوقع طرح الميزة علنا في الأشهر المقبلة.

