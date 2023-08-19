"خرائط غوغل" تتوقف عن عرض ترتيب محطات الوقود لأصحاب السيارات الكهربائية

فى وقت سابق من هذا الأسبوع ، ورد أن “خرائط غوغل” خفضت ترتيب محطات الوقود في قائمة “فئات نقاط الاهتمام” لمالكى السيارات الكهربائية أثناء استخدام Android Auto.

وأكدت غوغل التغييرات ، التي أشارت إلى أنها كانت متاحة لسائقى المركبات الكهربائية منذ عام 2022، وقالت المتحدثة باسم غوغل Pearl Xu لموقع The Verge : “لمساعدة الأشخاص في الحصول على المعلومات الأكثر صلة عند التنقل ، أضفنا العام الماضي قدرة سائقي المركبات الكهربائية على رؤية اختصار لمحطات الشحن بدلاً من محطات الوقود على خرائط عوغل لـ Android Auto” .

وأضاف Xu أن الميزة كانت متاحة أيضًا للمركبات المجهزة ببرنامج غوغل المدمج للسيارة منذ عام 2020، وأرسل Xu قائمة بجميع الإمكانات التي تركز على EV في خرائط غوغل ومنها :

– توفر منفذ الشحن في الوقت الفعلي: ما عليك سوى البحث عن “محطات الشحن الإلكترونية” في خرائط غوغل وسترى مدى توفر منافذ الشحن في الوقت الفعلي في المحطات القريبة حتى لا تضطر إلى الانتظار فى الطابور.

– فلاتر سرعة الشحن: سيساعدك فلتر الشحن “السريع جدًا” في العثور بسهولة على المحطات التي تحتوي على شواحن بقدرة 150 كيلوواط أو أعلى، بالنسبة للعديد من السيارات ، يمكن أن يمنحك هذا طاقة كافية لملء الطريق والعودة إلى الطريق في أقل من 40 دقيقة، يمكنك أيضًا استخدام أجهزة الشحن “السريعة” التي ستظهر لك المحطات المزودة بشواحن 50 كيلو وات أو أعلى.

– فلاتر نوع المكونات: يمكنك أيضًا التصفية بحثًا عن المحطات التي تقدم نوع قابس EV الخاص بك بحيث ترى فقط المحطات التي تحتوي على مقابس متوافقة مع سيارتك.

– إضافة محطات الشحن إلى الرحلات: في أي رحلة تتطلب إيقاف الشحن ، ستقترح الخرائط أفضل محطة توقف بناءً على عوامل مثل حركة المرور الحالية ومستوى الشحن واستهلاك الطاقة المتوقع.

– محطات الشحن في نتائج البحث: سنعرض لك أيضًا في نتائج البحث عندما يكون في أماكن مثل السوبر ماركت محطات شحن في الموقع، لذا ، إذا كنت في طريقك لشراء البقالة ، يمكنك بسهولة اختيار متجر يتيح لك أيضًا شحن سيارتك هناك “.

على الرغم من أن سائقي المركبات الكهربائية لديهم القدرة على إخفاء محطات الوقود لصالح محطات الشحن منذ العام الماضي ، إلا أنه يبدو أكثر وضوحًا للمستخدمين اليوم، وهناك أيضًا المزيد من المركبات الكهربائية على الطريق اليوم ، بما في ذلك تلك التي تحتوي على برامج غوغل المضمنة مثل Polestar 2 و Volvo XC40 Recharge و Cadillac Lyriq و Acura ZDX القادمة .

لكن معظم المركبات الكهربائية لا تعمل على برامج جوجل المضمنة، وعلى الرغم من أن شركات مثل جنرال موتورز تمنح Android Auto و CarPlay الكتف البارد ، فإن العديد من سائقي المركبات الكهربائية يعتمدون على نظام الإسقاط من الهاتف إلى السيارة، ومن المحتمل أن يأمل سائقو المركبات الكهربائية الذين يستخدمون خرائط جوجل عبر هواتفهم في تجربة احتكاك أقل عند تحديد موقع محطة الشحن، لأنه في الوقت الحالي ، لا يعد شحن المركبات الكهربائية وقتًا جيدًا .