خريطة جديدة للمادة المظلمة في الكون تؤكد نظرية "أينشتاين"

نجح باحثون في إنشاء خريطة جديدة للمادة المظلمة، تظهر توزعها في الكون باستخدام تلسكوب “أتاكاما لعلم الكونيات”، الأمر الذي اعتبره العلماء اختراقا علميا كبيرا.

وقدم الباحثون مجموعة من الأوراق البحثية إلى مجلة الفيزياء الفلكية يعرضون فيها خريطة جديدة “للمادة المظلمة” موزعة على ربع السماء، وتمتد في عمق الكون، والتي تؤكد نظرية “أينشتاين” حول كيفية “نمو الهياكل الضخمة وانحناء الضوء” على مدى عمر الكون البالغ 14 مليار عام.

Researchers used the Atacama Cosmology Telescope to create this new map of the dark matter.https://t.co/lQXRHNBrpP pic.twitter.com/Wgc1gAd84W — Forbes Tech (@ForbesTech) April 12, 2023

وتظهر المناطق البرتقالية في الخريطة كتلة ضخمة من المادة المظلمة تتخللها مناطق أرجوانية حيث ينعدم وجود أي شيء.

وتمتد هذه المنطقة الضخمة لمئات الملايين من السنين الضوئية.

وتشبه إلى حد ما الصور المظلمة، ولكن بدلاً من مجرد وجود اللون الأسود في الصورة المظلمة، يوجد نسيج وكتل من المادة المظلمة، كما لو كان الضوء يتدفق عبر ستارة من القماش بها الكثير من العقد والتموجات.

قال ديفيد سبيرغيل، أستاذ علم الفلك، ورئيس مؤسسة “سيمونز”، إنه “يمكن عادة لعلماء الفلك قياس الضوء فقط، لذلك نرى كيف يتم توزيع المجرات عبر الكون، وهذه الملاحظات تكشف عن توزيع الكتلة المظلمة، لذلك تظهر في المقام الأول كيف يتم توزيع المادة المظلمة من خلال كوننا”.

وقال بليك شيرون، أستاذ علم الكونيات في جامعة كامبريدج: “لقد رسمنا خريطة لتوزيع المادة المظلمة غير المرئية عبر السماء، وهو تماما كما تتنبأ نظرياتنا، وهذا دليل مذهل على أننا نفهم قصة كيف تشكلت البنية في كوننا على مدى مليارات السنين، من بعد الانفجار العظيم مباشرة إلى اليوم”.

وأضاف شيرون: “من اللافت للنظر أن 80% من كتلة الكون غير مرئية، ومن خلال رسم خرائط المادة المظلمة عبر السماء، تسمح لنا قياسات عدسات تلسكوب أتاكاما برؤية هذا العالم غير المرئي بوضوح”.

وبحسب مجلة scitechdaily العلمية، فإنه “على الرغم من أن المادة المظلمة تشكل معظم الكون، فقد كان من الصعب اكتشافها لأنها لا تتفاعل مع الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي، على حد علمنا، تتفاعل فقط مع الجاذبية”.