خسائر إضافية في سوق الكريبتو.. إليكم أسعار أهم العملات الرقمية!

انخفضت أسعار العملات الرقمية الكبرى السبت 2 تموز 2022، وخسر السوق 1.50% من قيمته البالغة 864.44 مليار دولار.

وفشلت العملات المشفرة وعلى رأسها بيتكوين في مواجهة التضخم العالمي باعتبارها عملة تحوط لا تخضع للرقابة من قبل البنوك المركزية.

لكن مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، بدأ مستثمرون في هجرة العملات المشفرة الأكثر خطورة والاستفادة من جنة السندات طويلة الآجل ذات العائد المرتفع.

وسجل التضخم في الولايات المتحدة 8.6% خلال أيار الماضي وسط محاولات من الفيدرالي الأميركي بقيادة جيروم باول للوصول بمعدلات التضخم إلى 2%.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، السبت 2 تموز 2022 بنسبة 2.63% ليصل إلى 19164.92 دولار، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 366 مليار دولار.

وتتجه العملة الرقمية المشفرة بيتكوين نحو تسجيل أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات.

وانخفض سعر عملة بيتكوين بنحو 60% منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، بعدما لامس سقف 69 ألف دولار في تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته العملة الأكثر شهرة في العالم.

أسعار العملات المشفرة اليوم

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 2.83% مسجلًا 1044.08 دولار.

وهوى سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 3.53% ليبلغ 215.95 دولار.

وانخفض سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.87% ليسجل 0.3126 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 2.46% ليصل إلى 0.4465 دولار.

كما هبط سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.11% ليصل إلى 6.70 دولار.

وصعد سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.71% ليصل إلى مستويات 0.06668 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021