خسائر حادة تضرب سوق "الكريبتو".. كم بلغت أسعار أهم العملات؟

تواصل أسواق العملات المشفرة (الكريبتو) تقلباتها، حيث تشهد أهم العملات تراجعًا حادا ما يحدث زلزالًا من الخسائر.

في التفاصيل، انهارت أسعار العملات الرقمية المشفرة الأحد 12 حزيران 2022، وتجاوزت خسائر بعض العملات الشهيرة أكثر من 13%.

وخسر سوق العملات الرقمية نحو 8.29% من قيمته السوقية إلى 1.10 تريليون دولار، بقيادة بيتكوين ودوجكوين وكاردانو وبولكادوت.

كما أدى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن انتهاء مشتريات السندات، والتأكيد على احتمال رفع سعر الفائدة الشهر المقبل إلى رد فعل سلبي في أسواق الأسهم، وسبب مخاوف شديدة في سوق العملات الرقمية.

وفي حالة حدوث هذا السيناريو، سينتقل تركيز مستثمري العملات الرقمية المشفرة إلى أدنى مستوى.

سعر بيتكوين اليوم

انهار سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، الأحد 12 حزيران 2022 بنسبة 6.11% ليصل إلى 27,503.77 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين بنسبة 6.08% إلى 524.24 مليار دولار.

ويذكر أن العملة الرقمية الشهيرة يتم تداولها عند مستوى أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار كان قد سجله في تشرين الثاني من العام الماضي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 12.65% مسجلًا 1,458.49 دولار.

ونزل سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 11.17% ليبلغ 256.10 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 10.25% إلى 0.3461 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 13.58% إلى 0.5126 دولار.

وهوى سعر بولكادوت Polkadot بنحو 12.8% % ليصل إلى 7.63 دولار.

ونزل سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 13.49% ليصل إلى مستويات 0.06574 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.