خسائر سوق الكريبتو تتواصل.. بيتكوين تخسر أكثر من 11%

يبدو أن خسائر سوق الكريبتو ستتواصل، حيث تراجعت معظم أسعار العملات المشفرة اليوم خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تراجع الثقة في بيتكوين، خصوصا بعد انهيار “تيرا دولار”.

وخسر سوق الكريبتو (أكبر سوق لتداول العملات الرقمية المشفرة ويضم ما يزيد على 19 ألف عملة) نحو 6.82% من قيمته السوقية التي هبطت إلى 953.57 مليار دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 159.44 مليار دولار، بحسب منصة “coinmarketcap” لرصد أسعار العملات المشفرة عالميا.

5 أسباب وراء تراجع العملات المشفرة

ثمة 5 أسباب رئيسية وراء تراجع قيمة بيتكوين وأخواتها الكبار، بل وسوق العملات المشفرة عموما، وأبرزهم هو فقدان الثقة في عملة البيتكوين كعملة تحوط آمنة في ظل الارتفاع المطرد في معدلات التضخم العالمية، ومع انهيار عملة “تيرا دولار” تعظمت المخاوف من العملات المشفرة، بل أصبحت رمزا لهروب المستثمرين من الأصول العالية المخاطر.

والسبب الثاني لانهيار العملات المشفرة خلال الفترة الأخيرة، هو أنها لا تملك أصولا ثابتة يمكن للمستثمر الرجوع لها في حالة انهيار العملة، لاسترداد جزءا من أمواله، ويأتي السبب الثالث لانهيار العملات المشفرة في أنها لا تخضع لأي رقابة قانونية وبالتالي لا يوجد وسيلة لمحاسبة المسؤول عن انهيار قيمة العملة.

وبحسب خبراء أسواق المال فأن السبب الرابع لانهيار العملات المشفرة هو محاربة البنوك المركزية لها بضراوة، بل والمؤسسات المالية أيضا مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي والبنك الدولي، وغيرهم من المؤسسات.

ويأتي السبب الخامس والأخير في انهيار بيتكوين وسوق العملات المشفرة اليوم هو فشل بيتكوين وأخواتها الكبار مثل إيثريوم وتيثر وبينانس كوين في احتواء التضخم الذي وصل لأعلى مستوى له في 40 عاما، بل تزيد سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن زيادة أسعار الفائدة خلال يونيو/حزيران الجاري ويوليو/تموز المقبل، من جاذبية الدولار والسندات طويلة الأجل باعتبارها الملاذ الأكثر أمانا من العملات المشفرة.

سعر بيتكوين اليوم

وانهار سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2022 بنسبة 11.55% لتصل إلى 22412.58 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم لتهبط إلى 431,165 مليار دولار، مقابل 485.41 مليار دولار في ختام تداولات أمس.

يذكر أن بيتكوين (العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم) يتم تداولها عند مستوى أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار كان قد سجله في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 8% مسجلًا 1,220.86 دولار.

ونزل سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 4.65% ليبلغ 226.45 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 3.35% إلى 0.3155 دولار.

وصعد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 6.50% إلى 0.4953 دولار.

كما ارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 6.39% ليصل إلى 7.35 دولار.

ونزل سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 2.80% ليصل إلى مستويات 0.05698 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.