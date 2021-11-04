خسارة كبيرة لشركة الفضاء التي أسسها "بيزوس".. فما علاقة "إيلون ماسك"؟

أصدرت السلطات القضائية الأمريكية حكمها النهائي في قضية التي رفعتها شركة الفضاء بلو أوريجين Blue Origin التي أسسها ثاني أغنى شخص في العالم، جيف بيزوس، ضد وكالة الفضاء ناسا، حسبما نقل موقع “فوربس”.

وكانت شركة الفضاء بلو أوريجين Blue Origin قد رفعت دعوى قضائية ضد ناسا بسبب قرار الوكالة بمنح عقد بقيمة 2.9 مليار دولار لشركة صواريخ الفضاء SpaceX التي أسسها أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، لبناء مركبة هبوط على سطح القمر ونقل رواد فضاء إلى القمر.

وحكم القاضي الفيدرالي ريتشارد هيرتلنغ لصالح شركة سبيس إكس، منهيًا الشكوى التي قدمتها شركة بلو أوريجين في محكمة الدعاوى الفيدرالية الأميركية في أغسطس/آب.

يأتي الحكم وسط سباق فضاء ساخن بين بلو أوريجين وسبيس إكس وشركة الملياردير ريتشارد برانسون، فيرجن غالاكتيك.

يشار إلى أن شركة بلو أوريجين كانت قد اتخاذت إجراءات قانونية ضد وكالة ناسا قائلة إن الوكالة كانت “غير قانونية وغير مصيبة” في تقييمها للاقتراحات الثلاثة الخاصة بعقد المسبار القمري، بما في ذلك مقترح من Dynetics وبلو أوريجين.

وقال المتحدث باسم بلو أوريجين في بيان لفوربس يوم الخميس إن الدعوى القضائية “سلطت الضوء على مشكلات السلامة في نظام الهبوط البشري التي لا يزال قد التطوير”، ولكن لم يكن من الواضح ما هي قضايا السلامة التي يشير إليها البيان، وأضاف أن الشركة وقعت عقودًا متعددة مع وكالة ناسا لتحقيق هدف العودة إلى القمر.

بينما رد إيلون ماسك على تغريدة تحمل مقالًا عن الحكم بصورة من فيلم “دريد” بعبارة “لقد حكم عليك!”

وقالت ناسا في بيان لـ “فوربس” إنها ستستأنف العمل مع سبيس إكس في أقرب وقت ممكن، بينما لم ترد سبيس إكس على الفور على طلب للتعليق من فوربس.

وقد تم منح العقد المربح لشركة سبيس إكس في أبريل/نيسان كجزء من برنامج Artemis التابع لناسا والذي يهدف إلى إرسال أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر بحلول عام 2024. تم اختيار سبيس إكس لتطوير أول “مركبة هبوط بشرية تجارية” لنقل رواد الفضاء من المركبة الفضائية أوريون على سطح القمر. ستكون الرحلة هي الأولى منذ أوائل السبعينيات.