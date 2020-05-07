خصائص جديدة من تطبيق زووم لتعزيز أمن المستخدمين

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تهدف شركة زووم لاتصالات الفيديو إلى وضع حد للانتقادات التي تطاله فيما يتعلق بالحماية والخصوصية، مع تهافت المستخدمين على المنصة بشكل هائل بعد إجراءات الإغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا.

في خطوة تتفق مع الانتعاش المفاجئ الذي أصابها بعد تفشي فيروس كورونا، قررت شركة زووم شراء شركة “كي بيز” الأمنية في محاولة لتعزيز الأمن، في اجتماعات الفيديو على تطبيق زووم.

ولم يتم الإعلان عن شروط الاتفاق. لكن شركة زووم تعمل على تحسين عامل الأمن في اجتماعات الفيديو، بعد العثور على ثغرات في الخصوصية والأمن، مع ازدياد شعبية زووم خلال تفشي جائحة كورونا.

و”كي بيز” أول عملية استحواذ لزووم. وستساعد الشركة زووم على تنفيذ “التشفير التام”، وهو نوع من معايير الأمان لا يسمح حتى لزووم بالوصول إلى محتويات البيانات المشفرة.

وأعلنت زووم أنها ستنشر تفاصيل تصميم التشفير في 22 مايو.

ويضم “زووم” حاليا 300 مليون مستخدم، وقد انتعشت حظوظ التطبيق بعدما وجد ملايين الموظفين حول العالم أنفسهم مطالبين بشكل مفاجئ بالعمل من المنزل.

لكن الشركة، التي تتخذ من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقرا لها، تسعى جاهدة لسد الثغرات الأمنية بعد اختراق أشخاص مقاطع فيديو خاصة بآخرين في ممارسة تسمى “زووم بومينغ”.