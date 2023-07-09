خطة Nissan للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية

تخطط شركة Nissan للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية في عام 2026، من خلال إطلاق اثنان من السيارات الكهربائية.

تعد شركة Nissan من العلامات التجارية المميزة بتاريخ طويل في سوق السيارات، ومن المقرر أن تبدأ الشركة الخطوات الأولى في التنافس في سوق السيارات الكهربائية خلال بضعة سنوات.

ويؤكد التقرير الجديد على أن Nissan تخطط لترسيخ مكانة الشركة في الأسواق التي استمرت على مدار 8 عقود وذلك من خلال التنافس بإصدارات الشركة الخاصة من السيارات الكهربائية.

ولقد بدأت Nissan الاستعداد للتنافس في سوق السيارات الكهربائية باستثمار بقيمة 500 مليون دولار في منشأة الشركة الصناعية في ولاية ميسيسبي، والذي يطور للتوافق مع إنتاج السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تبدأ نيسان في إنتاج السيارات الكهربائية في هذه المنشأة الصناعية في 2025، على أن يتم إنتاج عدد من السيارات الكهربائية في هذا المصنع بعلامة Nissan وأيضاً بعلامة Infiniti التجارية.