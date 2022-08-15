خطوات بسيطة تمكنك من إظهار الصورة لمرة واحدة على واتساب

من ضمن التحديثات التي أطلقها مؤخرا تطبيق واتساب للاستخدام في أنحاء العالم، خاصية عرض الصور لمرة وحيدة قبل حذفها لضمان مزيد من الأمن.

ووفق موقع “بيزنس إنسايدر” الخاصية تتاح للاستخدام أيضا، عبر مقاطع الفيديو، التي يمكن إرسالها للمشاهدة لمرة واحدة فقط، ويتم حذفها تلقائيا بعد رؤيتها.

وقريبا سيفعل التطبيق إلغاء إمكانية القيام بالتقاط صورة للشاشة “سكرين شوت”، وهو الأسلوب الذي قد يتحايل به المستقبلون للصورة أو الفيديو المجهزين للحذف تلقائيا.

ولتفعيل خاصية View Once عبر تطبيق واتساب، يمكن أن يتم ذلك وفق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

– عند إرسالك لصورة أو مقطع فيديو ترغب في عرضهم لمرة وحيدة ثم حذفهم، قم بتحديد الصورة أو الفيديو الذي ترغب في إرساله أولا.

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– بعد اختيار الصورة أو مقطع الفيديو الذي ترغب في إرساله، في خانة الوصف يظهر لك رمزا دائريا يحتوي على الرقم 1 داخله.

– بتفعيل هذا الرمز قبل الإرسال، تكون الصورة أو مقطع الفيديو المرسلين، معدان بشكل مسبق ليتم عرضهم لمرة وحيدة فقط ثم حذفهم تلقائيا.