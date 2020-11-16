خطوات تثبيت محادثات Google Chat في “جي ميل”

لمن يرغب بتثبيت محادثات Google Chat في خدمة البريد الإلكتروني جي ميل فان الأمر يعتبر سهل نسبيًا، بانتظار طرح الميزة من حساب العمل إلى حسابك الشخصي.

هذه الخطوة هي الأولى من بين العديد من عمليات الدمج بين Google Chat وخدمة البريد الإلكتروني جيميل حيث سيكون Google Chat مجانيًا لجميع المستخدمين بدءًا من العام المقبل وسيحل محل (Google Hangouts) كجزء من دفعة الشركة الجديدة (Google Workspace). ويتضمن ذلك استبدال تطبيقات (Hangouts) للجوال والويب بخدمة Google Chat بالإضافة إلى إضافة تكامل (Hangouts) إلى خدمة جيميل الشهيرة.

في حين أنه من السهل لفت انتباهك إلى ظهور تطبيق مراسلة آخر من غوغل إلا أن خدمة Google Chat ستكون قادرة على القيام بأكثر مما تقوم به خدمة (Hangouts) وخاصة من داخل خدمة جيميل الشهيرة.

على سبيل المثال: ستتمكن من إرسال رسالة عبر الدردشة إلى البريد الوارد لجهات الاتصال على جيميل أو فحص روابط (URL) باستخدام إعدادات التصفح الآمن من غوغلقبل النقر عليها. وتتكامل الدردشة أيضًا مع تطبيقات غوغلالأخرى مثل المستندات و(Meet) والتقويم.

قم بتثبيت محادثات Google Chat في جيميل للوصول بسهولة إلى الأشخاص المفضلين لديك:

يتوفر تثبيت المحادثة على سطح المكتب وفي تطبيقات جيميل للجوال، ويعمل مع كل من سلاسل رسائل الدردشة المباشرة العادية والمحادثات الجماعية (الغرف) في الدردشة. ويجب أن يكون متاحًا لجميع المستخدمين بمجرد طرح (Chat) علنًا، لكن يمكن لحسابات (Enterprise) و(G Suite) تجربته الآن. وإليك كيفية القيام بذلك:

مرر عبر القائمة الجانبية (الدردشة) أو (الغرف) في جيميل للعثور على المحادثة التي تريد تثبيتها.

حدد رمز القائمة (المزيد) المكون من ثلاث نقاط، ثم حدد (تثبيت). ويمكنك أيضًا تحديد (إزالة التثبيت) لإزالة المحادثات المثبتة.

تعرض محادثات الدردشة المثبتة أو مجموعات الغرف رمز علامة الطباعة وتظل أعلى قائمة جيميل الجانبية، كما تعرض أيضًا نقطة حمراء عند وجود رسالة غير مقروءة. وستؤدي هذه الميزة الصغيرة إلى تتبع المحادثات المهمة – مرة واحدة على الأقل يستبدل تطبيق جيميل الخاص بك (Hangouts) بدردشة غوغلبدلاً من ذلك، بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.