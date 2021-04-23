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خطوات تساعدك عند سقوط هاتفك في الماء

23 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 3:51 مساءً
هاتف مبلل

هاتف مبلل

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يلجأ الكثير من الأشخاص إلى وضع هاتفهم في الأرز لضمان عدم تلفه بعد سقوطه في الماء، إلا أن ذلك لا يساعد.

نصحت صحيفة “ذا غارديان” باتباع 9 نصائح من أجل معالجة هذا الأمر، وهي:

1-إغلاق الهاتف فوراً دون الضغط على أي من الأزرار.

2-في حال تبلل الجهاز بسوائل ليست من الماء وكان الهاتف مقاوما للماء تنصح كل من آبل وسامسونغ، بغمره بمياه ساكنة من الصنبور وليست مياه متحركة أو جارية.

3-مسح الهاتف بمناديل ورقية جافة أو قطعة قماش ناعمة.

4-هز الهاتف برفق لإخراج أي مياه من منفذ الشحن، وعدم هزه بشكل قوي لمنع دخول السوائل إلى داخل الجهاز.

5-تجنب استخدام مجفف هواء ساخن لأن الحرارة تتسبب بتلف الشاشة والأجزاء المطاطية في الهاتف، واستخدام مجفف هواء مضغوط.

6-استخدام هلام السيلكا ( وهي عبوات صغيرة توضع في الأحذية والحقائب الجديدة) من خلال وضع الهاتف في حاوية مغلقة مع هذا الهلام، لأنه يقوم بامتصاص الرطوبة.

7-تجفيف الهاتف أمام مروحة.

8-إخراج بطاقة الـsim.

9-عدم شحن الهاتف قبل التأكد من جفافه، تنصح شركة آبل بالانتظار خمس ساعات على الأقل، بعدما يبدو الهاتف جافاً قبل أن تبدأ شحنه (أو حتى يختفي إشعار التنبيه).

لا تحاول فتح الأجزاء الداخلية للجهاز في حال عدم مساعدة النصائح لتجفيف الهاتف ويفضل الاستعانة بمختص، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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