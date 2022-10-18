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خطوات جديدة لـ مايكروسوفت مع توقعات تباطؤ العائدات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2022 1:00 مساءً
شركة مايكروسوفت

شركة مايكروسوفت

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أكد المتحدث الرسمي لشركة مايكروسوفت لـCNBC، أن الشركة سرحت موظفين إضافيين، حيث من المتوقع أن تتباطأ عائدات صانع البرمجيات، وذلك بعد ضعف مبيعات تراخيص Windows لأجهزة الكمبيوتر.

وتتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة في شركات التكنولوجيا الكبيرة والصغيرة لخفض التكاليف.

وكانت شركات مثل منصات Meta و Salesforce من بين أولئك الشركات الموجودة في وادي السيليكون الذين أبطأوا من وتيرة التوظيف هذا العام، كما لجأت شركات مثل Coinbase و Netflix إلى تسريح العمال.

وقال المتحدث باسم Microsoft “مثل جميع الشركات، نقيم أولويات أعمالنا على أساس منتظم، ونجري تعديلات هيكلية وفقًا لذلك”، مضيفًا “سنواصل الاستثمار في أعمالنا والتوظيف في مجالات النمو الرئيسية في العام المقبل”.

ومن 3 أشهر أعلنت الشركة أنها قلصت عدد موظفيها 1%.

وفي يوليو الماضي دعت Microsoft إلى تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 10% تقريبًا في الربع الأول من السنة المالية، وهو أبطأ مما كان عليه في أكثر من خمس سنوات.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها يوم 25 أكتوبر.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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