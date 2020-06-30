خطوات جديدة من فيسبوك بشأن بث المحتوى مدفوع الثمن

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بعد إعلان العديد من العلامات التجارية والشركات الكبرى عن مقاطعة شركة فيسبوك ، تبحث الشركة عن قنوات جديدة للخروج من هذه الأزمة الكبيرة .

وفيما اعتبره البعض استجابة لحملة المقاطعة، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خطوات جديدة بشأن مراجعة بث المحتوى مدفوع الثمن.

وتعرضت فيسبوك لحملة عقاب جماعي من شركات عملاقة لوقف خروقات مارك زوكربيرج لسياسات فيسبوك التي بدأت منذ عام 2015 لاستيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل.

وفي رد فعل سريع لحملة مقاطعة شركات إعلانات للموقع، انخفضت أسهم فيسبوك الجمعة بنحو 8.3%، وخسر مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك والمدير التنفيذي للشركة أكثر من 7 مليارات دولار، وفق ما نقلته بلومبرج، وهو الانخفاض الأكبر في نحو 3 أشهر.

وقضى انخفاض أسعار الأسهم على 56 مليار دولار من القيمة السوقية لفيسبوك وخفض صافي ثروة زوكربيرج إلى 82.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وتعتزم شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مراجعة سياسات الشراكة وبث المحتوى مدفوع الثمن والتحكم في علامة الأمان التي يتم منحها للمنتجين كجزء من جهود الشبكة لضمان “بيئة آمنة” لكل شخص يستخدم منصات فيسبوك المختلفة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة فيسبوك ستصدر في أغسطس/آب المقبل الإصدار الجديد من تقرير فرض المعايير المجتمعية على محتوى منصاتها.

وتعتزم فيسبوك رصد خطاب الكراهية ضمن تقرير فرض المعايير المجتمعية خلال العام المقبل.

وتتواصل فيسبوك مع السلطات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الدعاية والإعلان كجزء من جهودها لطرح أنظمة تحديث المحتوى لديها للمراجعة الخارجية، ومن المنتظر أن تتولى شركة خارجية مرموقة استكمال عملية المراجعة.

وقالت فيسبوك في بيان “لدينا عمل دائم لمعالجة المخاوف التي تم التعبير عنها لكننا نعترف بأنه مازال لدينا الكثير من العمل المطلوب”.