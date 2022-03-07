خطوات عن كيفية حماية حسابك على مايكروسوفت

تزداد الهجمات الالكترونية يوماً بعد يوم، في جميع انحاء العالم في وقت اصبح الخوف يسيطر على الجميع، وأصبحت الحاجة إلى الحفاظ على أمان حسابات المستخدمين عبر الإنترنت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

في حين يرى تقرير نشرته صحيفة ذي صن “The Sun” البريطانية أنه عندما يتعلق الأمر بحساب مايكروسوفت “Microsoft” الخاص بك، والذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى أوت لوك “Outlook” وأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز “Windows” فإن زيادة عوامل الحماية ضرورية بشكل كبير.

استخدم توثيق المصادقة الثنائي

المصادقة الثنائية “2FA”، والمعروفة أيضًا باسم المصادقة المكونة من خطوتين أو التحقق من خطوتين، هي وسيلة لحماية الحسابات عبر الإنترنت.

عندما تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب، فإنك تضع كلمة المرور العادية، وهذا هو “العامل” الأول المستخدم لمصادقة هويتك.

بعد ذلك، يتم إرسال كلمة مرور لمرة واحدة “OTP” إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني، ويتم استخدام كلمة مرور لمرة واحدة بالصفحة التالية للوصول إلى حسابك.

بدلاً من كلمة المرور لمرة واحدة، قد يطلب منك تسجيل الدخول عن طريق حل اختبار أو ما يعرف بالكابتشا “CAPTCHA”.

إنها طبقة أمان إضافية تضمن عدم تمكن المحتالين عبر الإنترنت من الوصول إلى حسابك، حتى لو كان لديهم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

لتنشيط المصادقة الثنائية “2FA” على حساب مايكروسوفت الخاص بك، توجه إلى صفحة حساب مايكروسوفت عبر الإنترنت، وقم بتسجيل الدخول، وانقر فوق خيار الحماية “Security”.

انتقل إلى خيارات الحماية المتقدمة، ثم الحماية الإضافية قبل النقر فوق تشغيل ضمن التحقق المكون من خطوتين.

استخدم كلمة مرور قوية

يعد استخدام كلمة مرور قوية أمرًا بالغ الأهمية، إذا كنت تريد الحفاظ على حسابك آمنًا من المتسللين، ويجب أن تكون كلمة المرور التي تستخدمها لحساب مايكروسوفت الخاص بك فريدة أيضًا، مما يعني أنك لا تستخدمها للحسابات الأخرى فقط، في عالم مثالي، يجب أن تتكون من 8 أحرف على الأقل وأن تستخدم مزيجًا من الأحرف والأرقام.

يجب أيضًا أن تكون كلمة المرور لا تُنسى ولا تستخدم كلمات أو سلاسل من الأرقام التي يمكن تخمينها من البيانات العامة عنك، مثل عيد ميلادك أو فريق كرة القدم المفضل لديك “والتي من المحتمل أن تكون في ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي”.

أفضل رهان لك هو استخدام برنامج مدير كلمات المرور، والذي يمكنه إنشاء كلمات مرور من سلاسل عشوائية من الأحرف والأرقام التي يخزنها في قاعدة بيانات آمنة، حتى لا تضطر إلى تذكرها.

تقدم برامج مدير كلمات المرور مثل 1 باسورد “1Password” وآي كلود كي شاين “iCloud Keychain” من “آبل “”Apple” خدمات إدارة كلمات المرور.

تحقق من أن حسابك لم يتم اختراقة

يجب عليك أيضًا التحقق مما إذا كان حسابك قد تم اختراقه بالفعل، يمكنك القيام بذلك على موقع هاف بين باوند.كوم “HaveIBeenPwned.com”.

يعمل هذا الموقع على تتبع تسريبات كلمة المرور/تسجيل الدخول الرئيسية، ويتيح لك التحقق عن طريق وضع بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك لمعرفة هل هما من ضمن المعلومات المسربة في قاعدة البيانات التي لديها، إنها طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كنت قد تعرضت لأي عمليات اختراق كبيرة، رغم أنها لا تستطيع تتبع كل تسريب للبيانات وإنما فقط تسجل التسريبات الكبيرة.

هجمات متصاعدة

ويذكر التقرير أن عمليات الاحتيال بالمملكة المتحدة في تزايد، حيث يقف المحتالون وراء أكثر من ثلث الجرائم، وفقًا للأرقام الصادرة العام الماضي.

وهناك ما يقدر بـ 5 ملايين حادثة احتيال وقعت عام 2021 حتى يونيو/حزيران، بزيادة 32% على أساس سنوي.

وقد أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن ذلك يمثل 39.4% من 12.7 مليون جريمة مسجلة.

وارتفع الاحتيال عبر الهاتف بنسبة 82%، بينما ارتفعت عمليات احتيال التسوق عبر الإنترنت بنسبة الثلث، وفقًا لتحليل حزب العمال للأرقام الرسمية، وقد أوقف المركز الوطني للأمن السيبراني بالمملكة المتحدة 700 ألف حملة تصيد العام الماضي وحده.

وتستخدم حيل التصيد الاحتيالي رسائلَ بريد إلكتروني أو نصوصًا أو مواقعَ ويب مزيفة لخداع الضحايا لإدخال معلوماتهم الشخصية، وعادةً ما يكون المحتالون وراء أسماء المستخدمين وكلمات المرور لخدمات مثل مايكروسوفت أو فيسبوك “Facebook”.