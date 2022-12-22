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خطوات للتخلص من إزعاج إشعارات سناب شات

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2022 11:14 صباحًا
سناب شات

سناب شات

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تتيح منصة سناب شات والتي تعتبر من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم، ميزة إيقاف الاشعارات لشخص قد تجده كمستخدم مزعج أو ينشر ما لا يمثل أفكارك الخاصة.

ويكشف موقع “بيزنس انسايدر” ضمن هذا التقرير عن مجموعة خطوات، من خلالها يمكنك الغاء متابعة شخص من الأصدقاء على سناب شات، للحصول على عدد أقل من الاشعارات من جانبه، وذلك يشمل الغاء الاشعارات للرسائل وخاصية ستوري لهذا الشخص.

إلغاء اشعارات الرسائل على سناب شات

يمكنك إلغاء اشعارات الرسائل لأحد الأصدقاء على سناب شات باتباعك لهذه الخطوات، أولا قم بالدخول على خانة الرسائل النصية.

ثانيا، قم بالضغط مطولا على خانة الرسائل المتبادلة بينك وبين الشخص الذي ترغب في إلغاء الاشعارات من جانبه.

ثالثا، بالضغط مطولا، انتقل لخانة اعدادات المحادثة، ومن ثم انتقل لخانة اشعارات الرسائل، لتقوم بوقف تفعيل الاشعارات للمدة التي تحددها، ثم قم بالتأكيد على هذا الإجراء.

إلغاء اشعارات “ستوري” على سناب شات

يمكنك أيضا إلغاء الاشعارات لأحد الاصدقاء على سناب شات، باتباع هذه الخطوات، أولا، قم بالدخول على خانة المحادثات.

ثانيا، قم بالضغط مطولا على أيقونة خانة الدردشة الخاصة بالشخص المعني، ثم انتقل من خلالها لقائمة اعدادات خاصية الحالة أو “ستوري”.

ثالثا، قم بالضغط على اختيار تفعيل الغاء الاشعارات الخاصة بالحالة لهذا الشخص، ثم أكد على اتمام الطلب.

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