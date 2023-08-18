خطوة أمريكية هامة تتعلق بعملة "إثيريوم".. هل نشهد أسعاراً جنونية جديدة؟

شهدت العملات الرقمية انخفاضاً ملحوظاً (الجمعة 18-8-2023)، حيث سجلت عملة البيتكوين تراجعا بنسبة 7.5% لتصل إلى 26.4 ألف دولار، وكذلك انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 6% و ريبل 14% و بينانس كوين 5.4%

وكالة بلومبيرغ البريطانية نشرت صباح الجمعة تقريرا نقلته عن بعض مصادرها المطلعة على الأمر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تستعد لاتخاذ قرار يسمح بإنشاء أول صندوق تداول مدعوم بعقود عملة الإيثريوم الآجلة في البورصة، وفقاً لما نقله موقع “arabictrader”.

هذا كما أوضحت بلومبيرغ أنه وفقا لمصادرها، فإنه من غير المرجح أن تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بحظر المنتجات التي ستعتمد على العقود الآجلة لعملة الإيثريوم ، والتي ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة الرأسمالية بوق العملات الرقمية.

وأشار أحد المسؤولين ، الذين نقلت عنهم بلومبيرغ التقرير، إلى أن العديد من تلك المنتجات قد يكون تم الانتهاء من طرحها بحلول أكتوبر المقبل، ومع ذلك، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تعلق على الأمر حتى الآن.

وفي حال قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية باعتماد قرار السماح بإنشاء هذا الصندوق المدعوم بعملة الإيثريوم، سيكون هذا بمثابة انتصار كبير للعديد من الشركات التي سعت منذ فترة طويلة إلى تقديم تلك المنتجات، كما سينعكس هذا بشكل إيجابي للغاية على تحركات عملة الإيثريوم.