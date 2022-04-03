خطوة أوروبية لافتة في سوق العملات المشفرة.. والسبب روسيا!

تصنف روسيا على أنها ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات المواطنين الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنوياً.

وبعد فرض العقوبات الغربية على موسكو، بدأ الاتحاد الأوروبي تسريع عملية سن قواعد جديدة للعملات المشفرة، لمنع روسيا من استخدام الرموز الرقمية للالتفاف على العقوبات المفروضة.

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ناقشوا، الخميس الماضي، إمكانية تقصير فترة تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة البالغة عامين، والمعروفة باسم “أسواق الأصول المشفرة” (MiCA) خلال الجولة الأولى من المحادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة عليها.

عندما اقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبي تقصير الإطار الزمني لتطبيق قواعد العملات المشفرة الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت دول من بينها أيرلندا وإسبانيا وبولندا ولوكسمبورغ منفتحة على الفكرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشة.

تشعُر دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء “مجموعة السبع” بالقلق من إمكانية استخدام الأصول المشفرة من قبل “الأوليغارشية الروسية” للتهرب من العقوبات المفروضة منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا. وعلى الرغم من عدم وجود زيادة كبيرة في حجم المعاملات، يصر “البنك المركزي الأوروبي” والحكومات على أن لائحة “أسواق الأصول المشفرة” المقترحة ستساعد في تجنب المخاطر.

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ذكر أشخاص مطلعون على المحادثات أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يؤيدون الحاجة إلى اتفاق سريع، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي قال إن الجانبين يختلفان بشأن بعض القضايا المهمة التي قد تطيل المحادثات.

تم اقتراح “أسواق الأصول المشفرة” في سبتمبر 2020 لتنظيم قطاع التشفير، بهدف ضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك في كل الكتلة بنفس القواعد. وقالت المفوضية الأوروبية إن الغياب الحالي للوائح الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع التشفير يترك المستهلكين والمستثمرين معرضين لمخاطر كبيرة.

تتمثل إحدى القضايا العالقة في المحادثات الحالية، في الضمانات البيئية التي يريد المشرعون في الاتحاد الأوروبي إدخالها، إذ اقترح البرلمان الأوروبي تضمين الأصول المشفرة في تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة “الخضراء” لمراقبة ما إذا كان قد تم تعدينها وفقاً للمبادئ المستدامة التي تتبعها الكتلة الأوروبية أم لا.

أرادت بعض المجموعات السياسية، بما في ذلك “الخُضر”، الذهاب إلى أبعد من ذلك، واقترحت في البداية حظر الآليات كثيفة الاستهلاك للطاقة الداعمة للعملات الرقمية، ما من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد “بتكوين” وأصول أخرى من السوق الأوروبية.

أكد أشخاص مطلعون على المداولات أن أيرلندا والسويد وبولندا وإسبانيا منفتحون على إدراج بعض الأحكام المتعلقة بالمناخ، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي حذر من أنه سيكون من الصعب إقناع غالبية الدول الأعضاء أن توافق على هذه الضمانات الجديدة لأنها لم تكن جزءاً من التكليف التفاوضي الأصلي.

مراقبة العملات المشفرة

هناك نقطة خلاف أخرى تتمثل في الهيكل الإشرافي. وتصورت الخطة الأصلية التي قدمتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وبدعم من الدول الأعضاء، إشراف الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة المهمة، بالإضافة إلى الرموز المميزة للنقود الإلكترونية القائمة على العملة الموحدة. وقام البرلمان الأوروبي بتوسيع النطاق من خلال إضافة مزودي خدمات الأصول المشفرة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

اقترحت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء جعل الهيئة المصرفية الأوروبية مسؤولة عن الجزء الأكبر من الإشراف، بينما اقترح البرلمان تقسيماً تراقب فيه “هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية” العملات المستقرة، في حين أن “الهيئة المصرفية الأوروبية” تنظم الرموز المميزة للنقود الإلكترونية.

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وفي مناقشات موازية، أيدت جلستان في البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، اقتراحاً يتطلب من تحويلات العملة المشفرة أن تتضمن معلومات حول هويات الدافعين والمدفوع لهم. يناقش الاتحاد الأوروبي ذلك كجزء من حملة مكافحة غسيل الأموال لمنع استخدام الأصول المشفرة لتسهيل المعاملات الإجرامية. واقترح المشرعون في الاتحاد الأوروبي أيضاً إدراج هذه البنود في حزمة “أسواق الأصول المشفرة”.