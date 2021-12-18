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خطوة جديدة من "سبوتيفاي" لتعزيز منتجاتها الصوتية

18 - ديسمبر - 2021
تطبيق سبوتيفاي

تطبيق سبوتيفاي

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أعلن تطبيق الموسيقى الإلكتروني “سبوتيفاي” عن استحواذه على شركة Whooshkaa, الأسترالية الرائدة بمجال البث الصوتي المدفوع.

ووفق موقع “ذا فيرج” تطبيق سبوتيفاي يهدف للتوسع بمجال البث الصوتي بخطوة الاستحواذ على الشركة الأسترالية التي تأسست منذ 6 أعوام.

وتخصصت Whooshkaa, في مجال مساعدة صناع المحتوى الصوتي من بث مسموع لبرامج راديو شهيرة قادرة على تحقيق الأرباح عن طريق الإستماع لها.

والشركة الأسترالية القائمة على تطبيق إلكتروني يحمل الاسم نفسه تعمل كغيرها من محطاط البث الإلكتروني التي تعتمد عليها محطات الإذاعة الرسمية في أستراليا.

وبخلاف Whooshkaa, تمتلك سبوتيفاي في الوقت الحالي خدمة بث صوتي تعتمد علهيا الاذاعة الاسترالية أيضا باسم Megaphone، تستعين الإذاعة الاسترالية ببرامج البث المميزة والشهيرة التي تطرح عبرها بصوت أبرز صناع المحتوى الصوتي.

أديل وأغاني “سبوتيفاي”

وباتت الأغنيات التي يستمع إليها مشتركو الخدمة المدفوعة من “سبوتيفاي” تُشغل على التطبيق بحسب ترتيبها الأصلي في الألبوم.

وخلال العام الجاري، أصبح الاستماع إلى أي ألبوم لدى المشتركين في الخدمة المدفوعة من “سبوتيفاي” يحصل وفق نظام عرض تسلسلي وليس بطريقة الاستماع العشوائي (“shuffle” بالإنجليزية) التي يُرمز إليها بسهمين متقاطعين.

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