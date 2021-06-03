خطوة جريئة من غوغل تجاه العملات الرقمية بدءاً من شهر أغسطس.. فما هي؟

رغم كل التقلبات التي مر بها سوق العملات الرقمية بين صعود وهبوط، لا تزال الثقة العالمية لكبرى شركات التكنولوجيا في هذه العملات مستمرة.

فقد قررت “جوجل” البدء بقبول إعلانات تداول العملات المشفرة والمحافظ الرقمية التي تستهدف المستهلك الأمريكي على منصتها بدءًا من الثالث من أغسطس.

حيث أكدت الشركة الأمريكية أمس الأربعاء أنها ستحدث سياسة الخدمات والمنتجات المالية لديها في أغسطس بهدف توضيح المتطلبات للسماح بالإعلان عن الأعمال والخدمات المرتبطة بالعملات المشفرة، بحسب “فوكس بيزنس”.

والمحفظة الرقمية هي تطبيق يسمح للمستخدمين بتخزين واسترداد أصولهم الرقمية من منصات التداول مثل “كوين باس”، وبمجرد تخزينها في المحفظة الرقمية يتمكن العميل من استخدام تلك الحيازات لتنفيذ المعاملات المالية.

يشار إلى أن شركتا “جوجل” و”آبل” عقدتا شراكة مؤخرًا مع “كوين باس” تسمح للمستخدمين بإضافات بطاقات من حساباتهم إلى تطبيقات الدفع التي تديرها شركتا التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه يستلزم الترويج لمنصات تداول العملات المشفرة والمحافظ الرقمية على “جوجل” الالتزام بمتطلبات محددة بما في ذلك التسجيل لدى شبكات مكافحة الجرائم المالية ومع ولاية واحدة على الأقل كجهة تحويل أموال.