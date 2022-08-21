الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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خطوة لافتة.. قريباً رقاقات TSMC بدقة 3 نانومتر في أجهزة آبل

منذ 35 دقيقة
شركة آبل الأمريكية أولى الشركات التي ستستخدم رقاقات TSMC

شركة آبل الأمريكية أولى الشركات التي ستستخدم رقاقات TSMC

التقنية بلا حدود
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من المرجح أن تكون شركة آبل الأمريكية أولى الشركات التكنولوجية التي ستستخدم، رقاقات TSMC المميزة بدقة 3 نانومتر.

وقد بدأت كلاً من TSMC وسامسونج منذ فترة في العمل على تطوير الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، ومن المقرر أن تكون شركة آبل أولى الشركات المستخدمة لهذه الرقاقات، حيث تأتي الرقاقات بعدد أكبر في الترانزستور، مع حجم أصغر.

ومن المقرر أن يدعم العدد الأكبر من الترانزستور مع الحجم الأصغر للرقاقات كفاءة أعلى في الأداء مع إدارة أفضل في إستهلاك الطاقة.

من جانب أخر تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة iPhone 14 في حدث يعقد في شهر سبتمبر، على أن تدعم آبل إصدارات Pro برقاقة A16 Bionic الجديدة والمميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر، بينما تضم الإصدارات الأخرى رقاقة A15 Bionic المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر.

ولقد بدأت سامسونج بالفعل في شحن الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، إلا أن العملاق الكوري تستهدف بالرقاقات العملات المشفرة في الوقت الراهن.

أيضاً تشير التقارير إلى أن آبل لن تستخدم الرقاقات المميزة بعملية تصنيع 3 نانومتر في إصدارات الشركة القادمة من هواتف iPhone 14 Pro.

كما أوضح التقرير إلى أن رقاقة M2 Pro ستكون أولى الرقاقات المميزة من آبل بدقة تصنيع 3 نانومتر، كما تأتي رقاقة A17 Bionic التي تدعم هواتف iPhone 15 Pro بنفس عملية التصنيع أيضاً، ومن المتوقع أيضاً أن تدعم رقاقة M2 Pro أجهزة 2022 MacBook Pro.

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