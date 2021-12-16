خطوة "لافتة" لشركة الاتصالات الإندونيسية تفتح آفاقاً جديدة للعملات الرقمية

أبرمت باينانس شراكة مع شركة إم دي آي فنتشرز، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة بي تي تيليكوم إندونيسيا، لإنشاء منصة تبادل للعملات المشفرة، حسبما نقل موقع “كوين تليغراف”.

ووفقًا لإعلان مشترك يوم ١٥ ديسمبر، ستسعى الاتفاقية أيضًا إلى توسيع نطاق اعتماد بلوكتشين في جميع أنحاء إندونيسيا، التي تضم حوالي ٢٤٠ مليون شخص.

للمساعدة في تطوير منصة التبادل الجديدة، ستوفر باينانس البنية التحتية لإدارة الأصول والتكنولوجيا. وستسعى الاتفاقية أيضًا إلى زيادة تطبيق تقنية بلوكتشين في إندونيسيا على نطاق أوسع.

تمكّن الشراكة الجديدة باينانس من تنمية عملياتها في دولة تمتلك فيها بالفعل استثمارًا في منصة تداول العملات المشفرة توكوكريبتو. حيث قال الرئيس التنفيذي ومؤسس باينانس تشانغ بينغ زاو:

“إن طموحنا في باينانس هو تنمية نظام بلوكتشين البيئي والعملات المشفرة عالميًا، وهذه المبادرة في إندونيسيا هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه. فمن خلال الاعتماد السريع للتكنولوجيا والإمكانات الاقتصادية القوية، يمكن أن تصبح إندونيسيا واحدة من المراكز الرائدة للنظام البيئي لبلوكتشين والعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا”.

إم دي آي فنتشرز هي شركة استثمار تكنولوجي إندونيسية كبرى، بمحفظة أعمال عالمية تزيد قيمتها عن ٨٣٠ مليون دولار في العديد من الصناعات. ولم يكشف البيان عن هوية أي شركات أخرى منخرطة في التحالف الذي تقوده إم دي آي.

تهدف باينانس، التي واجهت قيودًا تنظيمية كبيرة خلال الربعين الثاني والثالث من عام ٢٠٢١، الآن إلى توسيع وجودها في جميع أنحاء آسيا. حيث اشترت شركة باينانس التابعة لبورصة العملات المشفرة في سنغافورة مؤخرًا حصة قدرها ١٨٪ في إتش جي إكستشينج، وهي بورصة أوراق مالية محلية خاصة.