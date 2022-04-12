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خطوة مرتقبة.. أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية على ميتافيرس

12 - أبريل - 2022
شعار شركة ميتا

شعار شركة ميتا

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أعلنت ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك في بيان يوم الاثنين إنها ستبدأ تجريب أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز المعتمدة على الواقع الافتراضي، وهي جزء أساسي من خطتها لعالم ميتافيرس.

وقالت ميتا في بيان إن الأدوات ستكون متاحة مبدئيا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين الذين ينشئون أماكن وألعابا وإكسسوارات موضة افتراضية من خلال منصة الشركة التي تعتمد على تقديم تجربة تشعر المستخدم بالحضور الذاتي فيها، والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي التي توضع على الرأس.

وقالت الشركة إنه باستخدام أداة واحدة، ستتمكن هذه المجموعة المختارة من المستخدمين من بيع إكسسواراتهم أو عرض الوصول بمقابل مادي إلى المساحات الرقمية المتخصصة التي يبنونها.

ويختبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا برنامجا لمجموعة صغيرة من مستخدمي هورايزن وورلدز في الولايات المتحدة ليقدم من خلاله مدفوعات للمشاركين شهريا مقابل استخدام الخصائص الجديدة التي تطلقها الشركة.

وفي محادثة مع باكورة المستخدمين أجريت داخل هورايزن وورلدز باستخدام صور رمزية، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج “نريد ألا يكون هناك سوى الكثير من العوالم الرائعة، ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك الكثير من المبدعين الذين يمكنهم دعم أنفسهم وجعل هذه هي وظيفتهم”.

تستثمر الشركة بكثافة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز في إطار رهانها الجديد على ميتافيرس، وهي فكرة مستقبلية لشبكة من العوالم الافتراضية التي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة مختلفة، حيث يمكن للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعي واللعب.

    المصدر :
  • رويترز

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