خطوة مرتقبة من شركة (آي مينا) للاستثمار في التكنولوجيا ستجعلها في المقدمة

تعتزم شركة (آي مينا جروب) للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط والتي تملك شركة الاتصالات (إي آند) في أبوظبي جزءا منها، القيام بطرح عام أولي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفقاً لما نقله مصدران لوكالة رويترز.

وتستثمر الشركة في أنشطة تجرى عبر الإنترنت والهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل محفظتها شركات منها موقع بيع السيارات في دبي (بيع أي سيارة)، وتطبيق حجز المطاعم (ريزيرف آوت) وموقع (السوق المفتوحة) للتسوق عبر الإنترنت.

وفي حالة مضيها، فستكون أول شركة استثمار في التكنولوجيا تطرح أسهما للاكتتاب العام في الإمارات.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن الأمر ليس معلنا إن الشركة تهدف لإبرام صفقة هذا العام واختارت بنك أبوظبي الأول ومورجان ستانلي والمجموعة المالية هيرميس لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي.

وامتنعت آي مينا ومورجان ستانلي وهيرميس عن التعقيب. ولم يرد بنك أبوظبي الأول وإي آند حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال المصدران إن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي، وأضافا أن الشركة قد تقرر عدم المضي فيه وفقا للظروف.

ولم يتضح بعد حجم الحصة التي تتطلع الشركة إلى طرحها، أو المبلغ الذي تأمل في جمعه.

وتلقى الشركات الناشئة تشجيعا على الطرح في الإمارات بعد نجاحات حققتها شركات تكنولوجيا محلية، إذ يبحث المستثمرون عن شركات تكنولوجيا ناشئة ذات ملكية خاصة مرشحة لأن تتخطى قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط.

وصارت أنغامي التي مقرها أبوظبي، وهي منافسة لسبوتيفاي تركز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هدفا لما يُعرف بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، وتم إدراجها في وقت سابق من العام في بورصة ناسداك بنيويورك.

واستحوذت أوبر على كريم، وهو تطبيق خاص لطلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط وآسيا مقره دبي، مقابل 3.1 مليار دولار في 2020، وهو أكبر تخارج لشركة ناشئة من المنطقة. واستحوذت أمازون في 2017 على موقع التسوق عبر الإنترنت سوق دوت كوم مقابل 580 مليون دولار.

وتفيد بيانات رفينيتيف بأن منطقة الخليج شهدت جمع 3.5 مليار دولار منذ بداية العام من عمليات الطرح العام الأولي لشركات، لتتخطى حجم عمليات الإدراج في أوروبا حتى مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وترتبط أسواق الخليج ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت مئة دولار للبرميل. وارتفع مؤشر أبوظبي الرئيسي بأكثر من 18 بالمئة منذ بداية العام.