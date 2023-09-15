خطوة "مفاجئة" لبنك أوروبي شهير.. وانقلاب "إيجابي" في أسعار بيتكوين وأخواتها

دفعت خطوة دويتشه بنك (ETR:DBKGn) للشراكة مع Taurus السويسرية المتخصصة في الحفاظ على العملات المشفرة، إلى انتعاش ملحوظ في سوق العملات الرقمية بطريقة مفاجئة، مما قد يمهد الطريق للانطلاقة التصاعدية التي ينتظرها مستثمرو بيتكوين واخواتها.

ونتيجة الإعلان عن الشراكة (الخميس 14-9-2023)، ارتفع سعر بيتكوين لليوم الثالث على التوالي ليصل إلى ذروة عند 26,832 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى مستوى له منذ 31 أغسطس، ولا يزال يسير في الاتجاه الجيد صباح الجمعة.

ارتفع زوج بيتكوين /دولار أمريكي، الذي يقف حاليًا عند 26,320 دولارًا أمريكيًا، بنسبة 7% عن أدنى مستوى سجله يوم الاثنين، أي أقل بقليل من 25000 دولار أمريكي.

ووفقاً لتحليل “arabictrader”، فإن دخول أكبر بنك ألماني إلى عالم العملات المشفرة يعد بالفعل عاملاً إيجابيًا لبيتكوين، إذ إنه سيحفز دخول المستثمرين المؤسسيين.

وقال بول مالي، الرئيس العالمي لخدمات الأوراق المالية في دويتشه بنك، إن الخطة تهدف إلى تطوير خدمات حفظ الأصول الرقمية لمجموعة كبيرة من أنواع الأصول الرقمية للعملاء من الشركات والمؤسسات.

وقال مالي: “في البداية، سنقدم خدمة حفظ بعض العملات المشفرة والعملات المستقرة. ونتوقع أن تكون الموجة الأولى من النشاط مخصصة للعملات المشفرة والعملات المستقرة المختارة. ومع ذلك، فإننا نرى فرصة في “ظهور الأصول المالية الرمزية على نطاق واسع”.

علاوة على ذلك، سادت الأسواق درجة معينة من التفاؤل يوم أمس، خاصة في أوروبا، بعد أن قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة مع الإشارة إلى أن هذه المرة ستكون المرة الأخيرة.

العتبات الفنية لمتابعة البيتكوين

من وجهة نظر الرسم البياني، على الرغم من أن ارتفاع عملة البيتكوين في الأيام الأخيرة قد أضعف الصورة الهبوطية الأساسية التي رسمتها الأسواق، إلا أنه لم يكن كافيًا لإلغائها.

علاوة على ذلك، يجب ألا ننسى أنه تم التحقق من صحة الإشارة الهبوطية الرئيسية قبل بضعة أيام عندما تقاطع المتوسط المتحرك على مدى 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك على مدى 200 يوم، وهي إشارة تسمى “تقاطع الموت”. ومع ذلك، من المألوف رؤية تقدم البيتكوين في الأيام القليلة بعد تأكيد هذه الإشارة، ثم تبدأ في الانخفاض مرة أخرى.

إذا تم تأكيد ذلك، فإن عتبة 26000 دولار ستكون أول منطقة للدعم المحتمل، قبل منطقة 24800/25000 دولار. على الجانب العلوي، تتحد ذروة الأمس عند 26800 دولار مع عتبة 27000 دولار لتشكل أول عقبة كبيرة أمام بيتكوين.