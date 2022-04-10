خطوة نحو الأمام.. منصة “بينانس” للعملات الرقمية قريباً في أبو ظبي

أعلنت منصة “بينانس” Binance، المتخصصة بتداول العملات الرقمية، عن حصولها على على الموافقة المبدئية لتصريح الخدمات المالية من “سلطة تنظیم الخدمات المالیة” في سوق أبوظبي العالمي، لتتمكن من مزاولة خدمات وساطة التداول في الأصول الافتراضية.

ويأتي تقديم طلب “بينانس” للحصول على تصريح الخدمات المالية، ضمن خططها لترسيخ حضورها كمزود معتمد لتقديم خدمات كاملة لتداول الأصول الافتراضية.

تصريح الخدمات المالية

ستتمكن “بينانس” عند حصولها على تصريح “سلطة تنظیم الخدمات المالیة” في سوق أبوظبي العالمي، من تقديم خدماتها وعروضها لتداول الأصول الافتراضية للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال شركتها الفرعية “بينانس (أيه دي) المحدودة”

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري: “يسعدنا منح “بينانس” الموافقة المبدئية للحصول على تصريح الخدمات المالية من سوق أبوظبي العالمي ونحن متحمسون لدعم “بينانس” في سعيها لتأسيس حضورها في إمارة أبوظبي.

وأضاف المهيري، “يعد سوق أبوظبي العالمي أكبر سلطة تنظيمية لتداول الأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن شأن حصول “بينانس” على موافقة السوق أن تقدم إضافة نوعية إلى بيئة أعماله الحيوية والموثوقة والتي يستفيد منها متداولو الأصول الافتراضية والأسواق العالمية ومقدمي الخدمات.”

ويحظى الإطار التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي، باهتمام كبير لما يقدم من لوائح تنظيمية شاملة وأحكام قوية، ويعد جزءًا من الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي، لتعزيز النمو الاقتصادي لأبوظبي ودعم الشفافية والنزاهة في السوق.

سبق وأجرت شركة بينانس محادثات مع الهيئات الناظمة في الإمارات العربية بشأن مقر محتمل في الدولة الخليجية، في نهاية العام الماضي.

ويواصل سوق أبوظبي العالمي توسيع عروضه للأعمال وفتح آفاق الفرص الاستثمارية الجديدة في دولة الإمارات، وتمكين شركاء تداول الأصول الافتراضية مثل “بينانس” من دعم المتطلبات المالية المتنامية للمستثمرين والشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وقال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في “بينانس” ريتشارد تينج : “تعمل “بينانس” عن كثب مع المنظمين العالميين، مثل سوق أبوظبي العالمي، ضمن التزامها المستمر بدعم المعايير العالمية وتعزيز التطور والنمو المستدام للنظام الحيوي للأصول الافتراضية.

وأضاف نينج، “يعد سوق أبوظبي العالمي رائداً في تقديم أطر تنظيمية قوية للأصول الافتراضية لدعم نمو مجتمع الأعمال العالمي للتقنيات المالية المستندة للبلوكتشين، ونحن ممتنون لدعمهم خلال عملية تقديم الطلبات ونتطلع إلى العمل عن كثب معهم، ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في أبوظبي، لتقديم عروضنا وخدماتنا عالمية المستوى على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها”.

سبق حصلت بورصة “بينانس”، على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة في دبي والبحرين في مارس/ آذار الماضي ، وتعد هذه أول رخصة تمنح لمزود خدمة أصول التشفير في البحرين.

ستتيح رخصة أصول التشفير لـ”بينانس” القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في دبي والبحرين.

بينانس

تعد “بينانس” منصة شاملة لتقنية البلوكتشين، ومزود البنية التحتية للعملات المشفرة عبر مجموعة منتجات مالية تتضمن أكبر تبادل للأصول الرقمية من حيث الحجم.

وتشمل محفظة بينانس منتجات وعروض التشفير من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والبيانات والبحث والسلع الاجتماعية والاستثمار والاحتضان واللامركزية وحلول البنية التحتية، وغيرها.

تأسست بينانس في الصين في عام 2017، وسرعان ما نمت في مجال العملات المشفرة، لكنها تجنبت اختيار مقر رئيسي وقامت بدلاً من ذلك بدمج شركات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم.

سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة.

ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه.

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام.

ويعد سوق أبوظبي العالمي، أول مركز مالي دولي يقدم إطارًا تنظيميًا شاملًا لتداول الأصول الافتراضية في العالم في عام 2018، ورسخ مكانته كمركز عالمي متقدم ومنصة أعمال رائدة لأنشطة الأصول الافتراضية للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

الإمارات

تسعى دولة الإمارات إلى جذب بعض أكبر شركات التشفير والتكنولوجيا المالية في العالم، حيث تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في المنطقة بعد تركيا ولبنان، وفقاً لبلومبيرغ.

شهد سوق العملات المشفرة صدمة طلب إيجابية في جميع المناطق وسط انتشار كوفيد-19، حيث بلغ حجم سوق العملات المشفرة العالمي 826.6 مليون دولار في عام 2020.

وأظهر السوق العالمي نموًا كبيرًا بنسبة 10.0% في عام 2020 مقارنة بالنمو على أساس سنوي خلال 2017-2019، وفقاً ل Fortune business insights.