خطوة هامة لدعم الاستثمار في الأصول الرقمية في أوكرانيا.. إليكم التفاصيل

وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الأربعاء على قانون ينشئ إطارًا قانونيًا للبلاد لتشغيل سوق تشفير منظم, وفق ما نقل موقع “كوين تليغراف”.

وقالت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إن زيلينسكي وقع مشروع قانون بعنوان “على الأصول الافتراضية”، والذي تبناه المجلس التشريعي في البلاد ، البرلمان الأوكراني ، في فبراير. سيُطلب من بورصات العملات المشفرة والشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية التسجيل لدى الحكومة للعمل بشكل قانوني في أوكرانيا ، وسيُسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات التشفير.

يمنح القانون اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في أوكرانيا سلطة تحديد سياسات الدولة بشأن الأصول الرقمية، وإصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة والعمل كجهة رقابة مالية.

وأضافت الوكالة الحكومية أن وزارة المالية الأوكرانية تعمل أيضًا على تعديل قوانين الضرائب والمدنية في البلاد لاستيعاب الإطار القانوني للأصول الرقمية.

قالت وزارة التحول الرقمي: “يعد توقيع الرئيس على هذا القانون خطوة مهمة أخرى نحو إخراج قطاع التشفير من الظل وإطلاق سوق قانوني للأصول الافتراضية في أوكرانيا”.

أصبحت العملة المشفرة مشكلة رئيسية في المعركة الحالية التي تخوضها البلاد ضد روسيا في أعقاب الغزو في 24 فبراير، حيث تبرع الكثيرون مباشرة لأوكرانيا لأسباب إنسانية وتمويل الجيش.

في ذلك الوقت، قال البنك الوطني الأوكراني إنه كان لديه عمليات سحب نقدي محدودة في البنوك، وثبت سعر الصرف الأجنبي لعملة الهريفنيا في البلاد وعلق إصدار النقود الإلكترونية.

يوم الإثنين، ساعدت كونا، أكبر بورصة تشفير في أوكرانيا، في إطلاق منصة تبرعات مع FTX و Kuna ومنصة Staking Everstake ووزارة التحول الرقمي للسماح للمستخدمين بإرسال العديد من العملات المشفرة “لدعم الناس في كفاحهم من أجل الحرية”. وفقًا لموقع الويب ، أرسل المستخدمون أكثر من 54 مليون دولار من العملات المشفرة في وقت النشر ، أي ما يقرب من 27 ٪ من هدف النظام الأساسي البالغ 200 مليون دولار.