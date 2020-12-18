استمع لاذاعتنا

خلال فترة الأعياد… “زووم” يرفع القيود عن مدة المكالمات

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 2:39 مساءً
تطبيق زووم

تطبيق زووم

A A A
طباعة المقال

اعلنت شركة “زووم” لاتصالات الفيديو، التي أصبح تطبيقها ركيزة أساسية في التجمعات خلال فترة التباعد الاجتماعي في 2020، إنها ستزيل الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان خلال فترة الاعياد، ما يعني ان الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين فرقهم مرض كورونا لن يواجهوا انقطاع تجمعاتهم الافتراضية على تطبيق “زووم” عند بلوغ الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان وهو 40 دقيقة.

ويشمل ذلك الاحتفالات بعشية ويوم عيد الميلاد وعيد كوانزا الذي يحتفل به الأميركيون من أصل أفريقي بالإضافة إلى ليلة رأس السنة وأول يوم في العام الجديد.

وزاد انتشار فيروس كورونا لمستويات قياسية في جميع أنحاء العالم خلال الموجة الثانية، الأمر الذي أجبر الكثيرين على البقاء في منازلهم والتخطيط لتجمعاتهم مع الأصدقاء والأسرة على الإنترنت بدلاً من ذلك.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تويتر و سناب شات
    إليكم خطوات مشاركة تغريدات تويتر في قصص سناب شات مباشرة
    طابعة ثلاثية الأبعاد
    دراسة تحذر من المخاطر “القاتلة” للطابعات ثلاثية الأبعاد
    فيسبوك
    معركة شرسة بين فيسبوك وأبل… والسبب “خاصية جديدة”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا
    قد تكون مصابا بكورونا إذا لم تستطع تمييز هذه الروائح
    طائرة
    بالفيديو: طرد عائلة من الطائرة بسبب رفض طفلتهم البالغة عامين ارتداء الكمامة
    كهوف ضخمة مخبأة تحت بورنيو
    اكتشِفوا متاهة الكهوف الضخمة والمخبأة تحت بورنيو