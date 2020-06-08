خلل غريب يصيب أجهزة “آيفون 11”

تعرض عدد من مستخدمي ”آيفون 11″لمشكلة تمثلت بظهور لون أخضر غريب على شاشات أجهزتهم لبضع ثوانٍ بعد إلغاء القفل، ولا يزال سبب ظهور هذه الظاهرة غير واضح.

وأكثر الأجهزة تأثرًا، هي: iPhone 11، و 11 Pro، و 11 Pro Max، كما واجه بعض مستخدمي iPhone X و XS المشكلة ذاتها أيضًا وفقًا لشكاوى المستخدمين عبر الإنترنت.

وقال العديد من المستخدمين إن اللون الأخضر لا يظهر إلا عندما تكون الأجهزة على وضع ”Dark و Night Shift“ قيد التشغيل أو إذا كانوا في غرفة مظلمة.

وأبلغ المستخدمون أيضًا عن ظهور المشكلة بعد تحديث iOS 13.4، على الرغم من أن البعض تعرض للمشكلة بعد الترقية إلى iOS 13.5، وفقًا لموقع engadget التقني.

وقال أحد المستخدمين إن اللون الأخضر اختفى عند تثبيت تحديث iOS 13.5.5 التجريبي، لذا يبدو من المرجح أنه مشكلة في البرامج والتحديثات، على الرغم من أن السبب حتى الآن ما زال مجهولًا.